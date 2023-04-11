7 فوائد للمشمش المجفف

الوكيل الإخباري- تعتبر المشمشية ضمن الفواكه المجففة الشائعة في رمضان، حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناولها خلال الشهر المبارك، سواء كانت منفردة أو عن طريق إضافتها للأطعمة السكرية الأخرى، للاستمتاع بمذاقها المميز، وفوائدها المذهلة.



نوضح في السطور التالية، فوائد المشمش المجفف، وخاصة لعلاج الإمساك، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.



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الفوائد الصحية للمشمش المجفف



1- مكافحة الإصابة بالأنيميا

يتميز المشمش المجفف باحتوائه على نسب عالية من الحديد، الذي يلعب دورًا كبيرًا في محاربة الأنيميا، إضافة إلى احتواء المشمشية على النحاس، الذي يعمل على تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم، لذلك يجب إدخالها في النظام الغذائي المتبع.



2- المساعدة في علاج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على مادة البكتين، وهي عبارة عن ألياف غذائية ذائبة في الماء، وبالتالي فإن تناوله يلعب دورًا كبيرًا في المساعدة على علاج الإمساك، والعمل على تخفيف حدة أعراضه.



ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فالمشمشية تحتوي أيضًا على مادة السليولوز التي تعتبر من المواد الملينة المساعدة على التخلص من الإصابات المزعجة بالإمساك، مع الحفاظ على مستويات جيدة من الماء في الجسم، للمساعدة على ترطيبه.



3- تعزيز عملية الهضم

ينصح عادة بتناول المشمش المجفف قبل تناول الوجبات الرئيسية، نظرًا لأنه يساعد على تعزيز عملية الهضم في الجسم بشكل كبير.



ويرجع السبب الرئيس في ذلك الأمر إلى احتواء المشمش المجفف على مواد قاعدية تساعد في إعادة توازن الأحماض في الجهاز الهضمي.



4- تحسين صحة البشرة

يمتاز المشمش المجفف بفعالية كبيرة في المساعدة على تحسين صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، نظرًا لاحتوائه على فيتامين أ الضروري لصحة البشرة.



5- تنظيف الجهاز الهضمي

يمتاز المشمش المجفف بخصائصه الملينة، التي تساعد بشكل كبير على تنظيف الجهاز الهضمى من السموم المتراكمة فيه.



وعليه، فإن تناول المشمش المجفف يساعد على التخلص من المشاكل الهضمية، مثل انتفاخ البطن، والغازات.



6- تنظيم نبضات القلب

يمكن أن يساعد تناول المشمش المجفف علي تنظيم معدل نبضات القلب، وذلك بسبب احتوائه على البوتاسيوم الضروري لصحة القلب.



7- تقوية النظر

من المعروف أن المشمش المجفف يحتوي على نسب عالية من فتيامين أ، الضروري والمهم للغاية للحفاظ على صحة العيون، لذا، فإن تناوله يعمل على تقوية النظر.



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