السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة: إضاءة 300 منزل الشهر الماضي بكلفة 854 ألف دينار من فلس الريف

الخصاونة يهنئ الأردنيين بذكرى المولد النبوي

شمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان الاجتماعي

خبيرة اقتصاد توضح الأسباب التي تجعل الدولار الأمريكي يزداد قوة

أكبر بورصة عملات رقمية بالعالم تتعرض للسرقة

الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بينها خطيرة خلال مواجهات في جنين

التربية توضح حول امتحان التوجيهي للطلبة المعيدين في الدورات القادمة

رهانات رفع الفائدة تهبط بأسعار الذهب عالمياً

بعد انخفاض الذهب .. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في المملكة

السبت، 08-10-2022 10:58 ص

تجنباً للأمراض ابرزها السرطان .. كم عدد المرات التي يستخدم فيها زيت القلي؟

61888673_303


الوكيل الإخباري-تعتقد بعض ربات البيوت، أن القلي عدة مرات في زيت واحد، لا يضر بالصحة، ولكنه على العكس تماما فهو يدمر الصحة يعتبر قنبلة موقوتة من الأمراض الخطيرة. 

اضافة اعلان

 

المخاطر الصحية لتكرار القلي في الزيت: 

١- الإصابة بأمراض خطيرة: 

عندما تعيدين تسخين الزيت أكثر من مرة، يتكون ما يعرف بـ"الجذور الحرة"، وهي جزيئات مسببة للعديد من الأمراض، أبرزها السرطان. 
إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل القلب، والسكر، وارتفاع ضغط الدم.  


٢ - فقدان قيمته الغذائية:  

استخدام الزيت أكثر من مرة يفقده قيمته الغذائية والفيتامينات التي يحتوي عليها، مثل فيتامين هـ، نتيجة لتعرضه لبعض التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تحلله. 


٣ - تكون المواد السامة: 
عند تكرار إعادة تسخين الزيوت النباتية التي تحتوي على أحماض دهنية، مثل: زيت الذرة ودوار الشمس والصويا، تتكون مادة سامة تسمى HNE. 
وتناول الأطعمة المحتوية على هذه المادة، يزيد من خطورة الإصابة بالقلب وتصلب الشرايين والألزهايمر، وبعض أمراض الكبد والمعدة. 

٤- التسمم الغذائي: 
الزيت المستخدم أكثر من مرة يصبح بيئة خصبة لتكون البكتيريا الضارة، التي تتغذى على بقايا الطعام المقلي، ما قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي مع إعادة استخدامه مرات عديدة. 


٥ - تأكسد الزيت وتحلله: 
بالإضافة إلى تلك البكتيريا، يتكون ما يعرف بالبيروكسيدات، وهي مركبات كيميائية تنتج عن تعرض الزيت أكثر من مرة لدرجة حرارة مرتفعة، وهو ما نعني به مصطلح تأكسد الزيت وتحلله. 


وبعد هذه المخاطر الصحية لتكرار القلي في الزيت كم مرة يمكن استخدام زيت القلي؟ .


يفضل عدم قلي الأطعمة في الزيت نفسه أكثر من مرة، حفاظا على صحة أسرتك. ولتجنب تلك المشكلة، استخدمي كمية مناسبة للوجبة الواحدة دون زيادة، حتى لا يتبقى منه شيء، ما يجعلك تفكرين في استخدامه مرة أخرى بدافع التوفير. 


ولكن إذا اضطررتِ لذلك، فلا تعيدي استعماله أكثر من مرتين بحد أقصى. واحرصي على عدم ترك الطعام في الزيت على درجة حرارة عالية، وتخفيض حرارته خلال الطهي من فترة لأخرى، حتى لا يحترق وتزيد أضراره. 


ويجب أن تعلمي أيضًا أن إضافة زيت جديد إلى بقايا آخر قديم لا يقلل من هذه الأضرار على الإطلاق، لأنه تعرض أكثر من مرة للأكسجين والحرارة والضوء، ما أثر بالتأكيد في لونه وقوامه ورائحته.

 

اخبار اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسرع-طريقة-لعلاج-الحزام-الناري-وتجنب-هذه-الأطعمة-فورا

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري

F_106743

آلام المعدة تنذر بالاصابة بالقولون العصبي أم سرطان القولون ؟ .. اليك الفرق

أسباب-وعلاج-قئ-الأطفال-الرضع-1

الرضاعة الطبيعية في خطر .. دراسة تكشف عن مواد بلاستيكية في لبن الأم

OIP

هل يعالج هرمون الحب تلف القلب؟

dwi-institute-4-6-dealing-with-eating-disorders-768x432

5 مؤشرات على أن حميتك الغذائية خاطئة

سرطان الدماغ

الكشف عن تفاصيل علاج محتمل لسرطان الدماغ

أخبار متعلقة
fpRihA3hiH-856.jpg_730x470

باليوم العالمي للمعلم .. أبرز الأمراض التي يعاني منها المعلمون غالبا

20211003121219799

نصائح ذهبية للوقاية من أمراض فصل الخريف