تجنباً للأمراض ابرزها السرطان .. كم عدد المرات التي يستخدم فيها زيت القلي؟

الوكيل الإخباري-تعتقد بعض ربات البيوت، أن القلي عدة مرات في زيت واحد، لا يضر بالصحة، ولكنه على العكس تماما فهو يدمر الصحة يعتبر قنبلة موقوتة من الأمراض الخطيرة.

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المخاطر الصحية لتكرار القلي في الزيت:



١- الإصابة بأمراض خطيرة:



عندما تعيدين تسخين الزيت أكثر من مرة، يتكون ما يعرف بـ"الجذور الحرة"، وهي جزيئات مسببة للعديد من الأمراض، أبرزها السرطان.

إضافة إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، مثل القلب، والسكر، وارتفاع ضغط الدم.



٢ - فقدان قيمته الغذائية:



استخدام الزيت أكثر من مرة يفقده قيمته الغذائية والفيتامينات التي يحتوي عليها، مثل فيتامين هـ، نتيجة لتعرضه لبعض التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى تحلله.



٣ - تكون المواد السامة:

عند تكرار إعادة تسخين الزيوت النباتية التي تحتوي على أحماض دهنية، مثل: زيت الذرة ودوار الشمس والصويا، تتكون مادة سامة تسمى HNE.

وتناول الأطعمة المحتوية على هذه المادة، يزيد من خطورة الإصابة بالقلب وتصلب الشرايين والألزهايمر، وبعض أمراض الكبد والمعدة.



٤- التسمم الغذائي:

الزيت المستخدم أكثر من مرة يصبح بيئة خصبة لتكون البكتيريا الضارة، التي تتغذى على بقايا الطعام المقلي، ما قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي مع إعادة استخدامه مرات عديدة.



٥ - تأكسد الزيت وتحلله:

بالإضافة إلى تلك البكتيريا، يتكون ما يعرف بالبيروكسيدات، وهي مركبات كيميائية تنتج عن تعرض الزيت أكثر من مرة لدرجة حرارة مرتفعة، وهو ما نعني به مصطلح تأكسد الزيت وتحلله.



وبعد هذه المخاطر الصحية لتكرار القلي في الزيت كم مرة يمكن استخدام زيت القلي؟ .



يفضل عدم قلي الأطعمة في الزيت نفسه أكثر من مرة، حفاظا على صحة أسرتك. ولتجنب تلك المشكلة، استخدمي كمية مناسبة للوجبة الواحدة دون زيادة، حتى لا يتبقى منه شيء، ما يجعلك تفكرين في استخدامه مرة أخرى بدافع التوفير.



ولكن إذا اضطررتِ لذلك، فلا تعيدي استعماله أكثر من مرتين بحد أقصى. واحرصي على عدم ترك الطعام في الزيت على درجة حرارة عالية، وتخفيض حرارته خلال الطهي من فترة لأخرى، حتى لا يحترق وتزيد أضراره.



ويجب أن تعلمي أيضًا أن إضافة زيت جديد إلى بقايا آخر قديم لا يقلل من هذه الأضرار على الإطلاق، لأنه تعرض أكثر من مرة للأكسجين والحرارة والضوء، ما أثر بالتأكيد في لونه وقوامه ورائحته.



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