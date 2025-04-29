أسباب حصوات الكلى.. احذر هذه المشروبات الشائعة

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور محمد صلاح، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، عن الأسباب الرئيسية لتكوُّن حصوات الكلى، وعلى رأسها قلة شرب المياه، وارتفاع نسبة الأملاح في بعض الأطعمة والمشروبات، خاصة مشروبات الطاقة، بالإضافة إلى التهابات مجرى البول.

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وأوضح في تصريحات خاصة لموقع «الكونسلتو»، أن قلة تناول المياه تؤدي إلى تركيز البول، مما يسمح بترسب الأملاح وتكوّن الحصوات. وأشار إلى أن أبرز طرق الوقاية تتمثل في شرب كميات كافية من الماء، تقليل تناول السكريات والملح، وتجنب استخدام المسكنات بدون وصفة طبية.



كما وجّه نصائح عامة لحماية الكلى، منها: الحفاظ على الوزن المثالي، تجنب العشوائية في تناول الأدوية، والمتابعة المنتظمة لوظائف الكلى، خاصة في فصل الصيف أو أثناء النشاط البدني.



وحذر د. صلاح بشدة من الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، موضحًا أنها ترفع نسبة السكر في الدم وتزيد من سرعة نبضات القلب، ما قد يؤدي إلى خلل في الدورة الدموية. كما أشار إلى أن هذه المشروبات ترفع مستويات مركبات مثل "الزانتين" التي تسهم في تكوين الحصوات، وقد تؤدي إلى فشل كلوي مبكر، خصوصًا عند تناولها مع المكملات الغذائية والمنشطات بين الشباب.