أسباب سخونة اليدين والقدمين..هل لها دلالات خطيرة؟

الوكيل الإخباري- عندما يتعرض بعض الأشخاص لسخونة في اليدين أو القدمين، يعانون من حالة من الهلع والخوف، خشية من تفاقم الأمور، لاعتقادهم أن لها دلالات صحية خطيرة.



أسباب سخونة اليدين

1- ارتفاع ضغط الدم.



2- التهاب النسيج الخلوي.



3- التهابات.



4- متلازمة النفق الرسغي.



5- الاعتلال العصبي المحيطي.



6- الآلام العضلية.



7- التغييرات الخارجية في درجة الحرارة.



أسباب سخونة القدمين

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