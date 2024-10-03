أسباب سخونة اليدين والقدمين..هل لها دلالات خطيرة؟

أسباب سخونة اليدين
1- ارتفاع ضغط الدم.
2- التهاب النسيج الخلوي.
3- التهابات.
4- متلازمة النفق الرسغي.
5- الاعتلال العصبي المحيطي.
6- الآلام العضلية.
7- التغييرات الخارجية في درجة الحرارة.
أسباب سخونة القدمين
1- نقص حمض الفوليك وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12.
2- الاعتلال العصبي السكري.
3- الحمل.
4- التلوث الفطري.
5- قصور الغدة الدرقية.
6- فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
علاج سخونة اليدين والقدمين
يختلف العلاج بحسب السبب الكامن وراء الأعراض، فمن الممكن أن تشمل علاج الحالة الطبية الأساسية، أو تغيير نمط الحياة، أو تغيير بعض الأدوية التي قد يكون لها آثار جانبية تشمل سخونة اليدين والقدمين، ولكن الأمر الأهم هو العرض على الطبيب المتخصص.
وبالنسبة لتغييرات نمط الحياة، فإذا كانت الأحذية غير مناسبة أو تعرق القدمين أو قدم الرياضي المتكررة تسبب سخونة القدمين، فقد تساعد التغييرات التالية في منح بعض الراحة، ومنها:
1- ارتداء أحذية مريحة ومناسبة بشكل صحيح ولها تدفق هواء جيد.
2- تغيير الجوارب بانتظام، خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية، ويفضل اختيار الجوارب القطنية الطبيعية.
3- عدم ارتداء جوارب أو أحذية مبللة.
4- استخدام بودرة القدم لامتصاص الرطوبة الزائدة من القدمين.
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