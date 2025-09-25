الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

أضرار الإفراط في تناول الملح على الجسم

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   يحذر الأطباء من الإفراط في تناول الملح لما له من تأثيرات خطيرة على الصحة، خصوصًا على الكلى والعظام وضغط الدم.

🔸 احتباس السوائل وتورم الجسم
الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، يؤكد أن الملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم الأطراف، مما يرهق الكلى وقد يرفع خطر الإصابة بـالفشل الكلوي مستقبلاً.
🔸 هشاشة العظام
زيادة تناول الملح تسرّع فقدان الكالسيوم عن طريق البول، مما يزيد خطر هشاشة العظام مع الوقت.
🔸 ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
الملح يرفع حجم الدم داخل الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويزيد بالتالي خطر الإصابة بـأمراض القلب والسكتات الدماغية.
🔸 الكمية المسموحة يومياً
الحد الأقصى الموصى به يوميًا هو 5 غرامات من الملح (ما يعادل ملعقة صغيرة). وينصح بتجنب المعلبات والوجبات السريعة لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.

 

 

