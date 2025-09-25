أضرار الإفراط في تناول الملح على الجسم

🔸 احتباس السوائل وتورم الجسم
الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، يؤكد أن الملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم الأطراف، مما يرهق الكلى وقد يرفع خطر الإصابة بـالفشل الكلوي مستقبلاً.
🔸 هشاشة العظام
زيادة تناول الملح تسرّع فقدان الكالسيوم عن طريق البول، مما يزيد خطر هشاشة العظام مع الوقت.
🔸 ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب
الملح يرفع حجم الدم داخل الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويزيد بالتالي خطر الإصابة بـأمراض القلب والسكتات الدماغية.
🔸 الكمية المسموحة يومياً
الحد الأقصى الموصى به يوميًا هو 5 غرامات من الملح (ما يعادل ملعقة صغيرة). وينصح بتجنب المعلبات والوجبات السريعة لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.
-
أخبار متعلقة
-
فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض
-
تصيب الأمعاء- 4 أمراض يعالجها شاي الزنجبيل
-
خدعة وقت النوم.. طريقك إلى السبات العميق
-
حل سريع وفعال لمرضى الحساسية
-
خبير بارز يكشف عن 5 أسرار لإبطاء الشيخوخة
-
"حل طبيعي" لمكافحة التعب يوفر للجسم أغلب احتياجاته من الفيتامينات
-
أعراض يومية تدل على نقص فيتامين B12 في جسمك
-
هل ترتبط مشكلات الغدة الدرقية بالاكتئاب؟