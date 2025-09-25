أضرار الإفراط في تناول الملح على الجسم

الوكيل الإخباري- يحذر الأطباء من الإفراط في تناول الملح لما له من تأثيرات خطيرة على الصحة، خصوصًا على الكلى والعظام وضغط الدم.

اضافة اعلان



🔸 احتباس السوائل وتورم الجسم

الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، يؤكد أن الملح الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل وتورم الأطراف، مما يرهق الكلى وقد يرفع خطر الإصابة بـالفشل الكلوي مستقبلاً.

🔸 هشاشة العظام

زيادة تناول الملح تسرّع فقدان الكالسيوم عن طريق البول، مما يزيد خطر هشاشة العظام مع الوقت.

🔸 ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

الملح يرفع حجم الدم داخل الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويزيد بالتالي خطر الإصابة بـأمراض القلب والسكتات الدماغية.

🔸 الكمية المسموحة يومياً

الحد الأقصى الموصى به يوميًا هو 5 غرامات من الملح (ما يعادل ملعقة صغيرة). وينصح بتجنب المعلبات والوجبات السريعة لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.