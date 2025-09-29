أطعمة أساسية لصحة العين ومنع تدهور النظر

الوكيل الإخباري- عندما نبحث عن الأطعمة التي تحافظ على صحة العين، يتبادر إلى ذهننا الجزر.



لكن الأبحاث الحديثة والخبراء يؤكدون أن الجزر ليس الخيار الأمثل الوحيد، وأن هناك أطعمة أخرى توفر فوائد أكبر للنظر.

اضافة اعلان



تدهور الرؤية مع العمر وأهمية الوقاية



أكدت الدكتورة إيما ديربيشير، خبيرة التغذية، أن النظام الغذائي السليم ضروري للجميع، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي في أمراض العين أو يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة. كما شددت على أهمية حماية العين عند استخدام الشاشات لفترات طويلة، لتجنب الجفاف والإرهاق.



وقالت: "اتبع قاعدة 20/20/20: كل 20 دقيقة، توقف عن النظر إلى الشاشة لمدة 20 ثانية وانظر إلى نقطة تبعد حوالي 20 مترا".



أطعمة أساسية لصحة العين



قدمت ديربيشير قائمة بالأطعمة التي تعزز صحة العين، وهي:



1. الأسماك الدهنية

يُنصح بتناول حصتين أسبوعيا، منها واحدة على الأقل دهنية مثل السلمون والسردين والماكريل (الاسقمري أو سكومبريا)، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3، خصوصا DHA، الذي يحافظ على شبكية العين ويرطبها.



2. الفواكه والخضراوات

تناول خمس حصص يوميا، بما في ذلك الجزر، لاحتوائها على فيتامين C وE الضروريين لحماية العين.



3. الزنك والنحاس

الزنك يدعم وظائف الشبكية ويقيها من الضرر التأكسدي، ويوجد في اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والمكسرات والحبوب. أما النحاس فيتوفر في الفاصوليا واللوز والفستق وبذور اليقطين والشوكولاتة الداكنة.



4. فيتامين B2 (الريبوفلافين)

يساعد في الحفاظ على وضوح عدسة العين، ويتوفر في الكبد واللحوم والحليب والخضراوات الورقية والبيض.



5. اللوتين

مضاد أكسدة قوي يحمي العين من الضمور البقعي والتأثير الضار للضوء الأزرق، ويوجد في الجزر والفلفل الأحمر والسبانخ والبروكلي وصفار البيض.



6. الماء

يعد شرب الماء أمرا أساسيا للحفاظ على رطوبة العين، حيث يُوصى بشرب لترين يوميا للنساء و2.5 لتر للرجال.



ممارسة الرياضة وفوائدها للعين

أكدت الدكتورة ديربيشير أن النشاط البدني يعزز صحة العين، لأنه يحسن تدفق الدم إليها، ما يوفر الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على الرؤية.