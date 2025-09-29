أعراض مبكرة لهشاشة العظام لا تتجاهلها!

🔍 أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:
آلام متفرقة في الجسم
خاصة في العظام بدون سبب واضح.
كسور بسبب كدمات خفيفة
إذا حدث كسر من سقوط بسيط أو ضربة غير قوية، فقد تكون العظام هشة.
تقلصات عضلية متكررة
قد ترتبط بضعف العظام ونقص الكالسيوم أو فيتامين D.
آلام الظهر أو العمود الفقري
خصوصًا إذا كانت مستمرة أو تزداد مع الوقت.
🩺 نصيحة: إذا شعرت بهذه الأعراض، راجع طبيبك واطلب فحص كثافة العظام. الكشف المبكر يُساعد في الوقاية والعلاج قبل حدوث المضاعفات.
-
أخبار متعلقة
-
جرثومة المعدة.. أطعمة يجب تجنبها أثناء العلاج
-
حساسية الصدر عند الأطفال- نصائح للوقاية
-
5 أطعمة "تنظف الشرايين" وتحمي قلبك!
-
لحرق الدهون بشكل أسرع.. ابدأ صباحك بهذه الفواكه السحرية
-
اكتشاف مسبب غير متوقع للخرف
-
علماء روس يكتشفون علامات حيوية جديدة لمرض انفصام الشخصية والاكتئاب
-
أطعمة أساسية لصحة العين ومنع تدهور النظر
-
دراسة تكشف صلة بين نقص المغنيسيوم وفرط نشاط المثانة