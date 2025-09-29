أعراض مبكرة لهشاشة العظام لا تتجاهلها!

الوكيل الإخباري- هشاشة العظام تُعرف بـ"المرض الصامت" لأنها غالبًا لا تُظهر أعراضًا واضحة في بداياتها، لكن مع الوقت قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الكسور وفقدان الكثافة العظمية.



🔍 أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:



آلام متفرقة في الجسم

خاصة في العظام بدون سبب واضح.



كسور بسبب كدمات خفيفة

إذا حدث كسر من سقوط بسيط أو ضربة غير قوية، فقد تكون العظام هشة.



تقلصات عضلية متكررة

قد ترتبط بضعف العظام ونقص الكالسيوم أو فيتامين D.



آلام الظهر أو العمود الفقري

خصوصًا إذا كانت مستمرة أو تزداد مع الوقت.



🩺 نصيحة: إذا شعرت بهذه الأعراض، راجع طبيبك واطلب فحص كثافة العظام. الكشف المبكر يُساعد في الوقاية والعلاج قبل حدوث المضاعفات.

