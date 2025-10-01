الأربعاء 2025-10-01 03:16 م
 

أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال وأهميته

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأطفال من نقص في فيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس أو ضعف النظام الغذائي، مما يؤدي إلى أعراض صحية مزعجة تؤثر على النمو والتطور.

🔹 أهمية فيتامين د للأطفال:
يساعد على ترسيب الكالسيوم في العظام، مما يعزز قوتها.
يعمل كـ هرمون مهم في وظائف الغدد الصماء، المناعة، الجلد، الجهاز الهضمي والتنفسي.
بدون فيتامين د، لا يستفيد الجسم من الكالسيوم بشكل فعّال.
🔹 مصادر فيتامين د:
المصدر الرئيسي: التعرض لأشعة الشمس لمدة ساعتين يوميًا، ويفضل في أوقات ذروة الشمس، وليس فقط عند الشروق أو الغروب.
مصادر غذائية محدودة: مثل الأسماك، الكبدة، واللحوم، لكنها غير كافية لتغطية الاحتياج اليومي.

🔹 أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال:
تأخر في النمو
تأخر في ظهور الأسنان
تأخر في الوقوف أو المشي
تأخر في الكلام
الإصابة بالكساح
نقص الكالسيوم في العظام
ضعف عام وكسور متكررة
تشوهات في الهيكل العظمي
لين وهشاشة العظام
ضعف التركيز وتأخر دراسي
خلخة الأسنان
تساقط الشعر
الشعور الدائم بالإرهاق
زيادة في الوزن (السمنة)

✅ النصيحة:
ينبغي الحرص على تعرض الطفل لأشعة الشمس بانتظام، ومراقبة أي أعراض تأخر في النمو أو ضعف عام، مع مراجعة الطبيب وإجراء فحص فيتامين د عند الحاجة، خصوصًا في السنوات الأولى من العمر.

 

