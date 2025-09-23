أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء

1. الكركم
يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهاب.
يعزز إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد في هضم الدهون.
2. الزنجبيل
يقلل من الغثيان واضطرابات الهضم.
يحفز إفراز اللعاب والصفراء وإنزيمات المعدة.
3. بذور الشمر
تقلل من الانتفاخ والغازات.
تحتوي على مركبات تُرخّي عضلات الجهاز الهضمي.
4. الكمون
يعزز إفراز العصارة الصفراوية.
يحسن امتصاص الغذاء ويخفف أعراض القولون العصبي.
5. القرفة
تنظم سكر الدم وتخفف من إرهاق الجهاز الهضمي.
تهدئ حركة الأمعاء، مفيدة في حالات الإمساك أو الإسهال.
لأفضل النتائج، يُنصح باستخدام هذه الأعشاب بانتظام لكن باعتدال، خاصة لمن يعانون من مشكلات هضمية مزمنة.
