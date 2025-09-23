الثلاثاء 2025-09-23 03:37 م
 

أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء

14
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-09-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   يرغب كثيرون في تحسين صحة أمعائهم لدعم الهضم والمناعة والصحة العامة. ومن الطرق الطبيعية الفعالة لذلك، تناول بعض الأعشاب الغنية بالفوائد الهضمية. إليك أبرزها:

اضافة اعلان


1. الكركم
يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهاب.
يعزز إفراز العصارة الصفراوية، ما يساعد في هضم الدهون.
2. الزنجبيل
يقلل من الغثيان واضطرابات الهضم.
يحفز إفراز اللعاب والصفراء وإنزيمات المعدة.
3. بذور الشمر
تقلل من الانتفاخ والغازات.
تحتوي على مركبات تُرخّي عضلات الجهاز الهضمي.
4. الكمون
يعزز إفراز العصارة الصفراوية.
يحسن امتصاص الغذاء ويخفف أعراض القولون العصبي.
5. القرفة
تنظم سكر الدم وتخفف من إرهاق الجهاز الهضمي.
تهدئ حركة الأمعاء، مفيدة في حالات الإمساك أو الإسهال.

لأفضل النتائج، يُنصح باستخدام هذه الأعشاب بانتظام لكن باعتدال، خاصة لمن يعانون من مشكلات هضمية مزمنة.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة

14

طب وصحة أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء

لفغ

تكنولوجيا كيف تحسب خرائط جوجل وقت السفر بدقة؟

جسر الملك حسين

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر

323232

تكنولوجيا iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone

للسنة الثالثة على التوالي .. محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام

أخبار محلية مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"

i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”

أخبار الشركات i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”



 
 





الأكثر مشاهدة