أفضل من الماء: مشروب يحافظ على ترطيب جسمك خلال الصيام

ورغم أن الماء يُعتبر الخيار الأول للحفاظ على ترطيب الجسم، إلا أن دراسة حديثة أجرتها جامعة سانت أندروز في اسكتلندا كشفت عن مفاجأة: الحليب يتفوق على الماء في ترطيب الجسم بشكل أكثر فعالية.
ووجد الباحثون في الدراسة أن الحليب يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم لفترة أطول من الماء، وذلك بفضل احتوائه على عناصر غذائية مثل سكر اللاكتوز، البروتين، والدهون، التي تساهم في إبطاء إفراغ السوائل من المعدة، مما يمنح الجسم ترطيبًا أطول.
كما تبين أن الصوديوم الموجود في الحليب يساهم في تقليل إنتاج البول، مما يساعد الجسم في الاحتفاظ بالمزيد من السوائل.
لذا، إذا كنت ترغب في تجنب العطش خلال ساعات الصيام في رمضان، قد يكون من الأفضل تضمين الحليب ضمن وجبة السحور للحفاظ على الترطيب بشكل فعال.
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