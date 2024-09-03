اختبار دم يتنبأ بأمراض القلب قبل 30 عاماً

يركز الاختبار على ثلاثة مؤشرات رئيسية: الكوليسترول الضار (LDL)، البروتين الدهني (Lp(a))، والبروتين التفاعلي (CRP). تم جمع بيانات من حوالي 28,000 امرأة من العاملات في المجال الصحي في الولايات المتحدة، وتم تتبعهن على مدار 30 عاماً.
وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي لديهن أعلى مستويات من الكوليسترول الضار (LDL) يواجهن خطراً أعلى بنسبة 36% للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لديهن مستويات أقل. أما النساء اللاتي لديهن مستويات مرتفعة من البروتين الدهني، فكانت نسبة الخطر لديهن 33% أعلى.
وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور بول ريدكر لشبكة إن بي سي نيوز: "تمثل المؤشرات الحيوية الثلاثة عمليات بيولوجية مختلفة... إنها تخبرنا لماذا يكون شخص ما في خطر فعلياً".
ويحث ريدكر الآن الأطباء الآخرين على إجراء "اختبار الدم ثلاثي الأبعاد" عندما يكون المرضى في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، "لرصد عوامل الخطر التي قد يتم التغاضي عنها في وقت مبكر".
24
-
أخبار متعلقة
-
تحذير طبي: الإفراط في أكل اللحوم قد يسبب الخرف
-
7 فوائد لأكل البيض يومياً
-
أسوأ وقت لتناول الشاي الأخضر
-
الشد العضلي قد يدل على نقص هذا المعدن بجسمك
-
الخضار رقم 1 لعلاج الكوليسترول
-
مغذيات أساسية في وجبة الطفل بالمدرسة
-
أعراض مزعجة للغثيان الصباحي
-
الكمية الطبيعية لتساقط الشعر في اليوم