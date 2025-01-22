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الإفراط في الكمون: تعرف على أضراره على الجسم

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تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-  رغم الفوائد الصحية العديدة التي يتمتع بها الكمون بفضل قيمته الغذائية العالية، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مجموعة من الأضرار للجسم، والتي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على بعض الأعضاء الحيوية.

أضرار الكمون:
حرقة المعدة
رغم قدرة الكمون على تخفيف انتفاخ البطن وطرد الغازات، فإن تناوله بشكل مفرط قد يؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة.

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تلف الكبد والكلى
الإفراط في تناول الكمون قد يسبب تلفًا في الكبد والكلى، خاصةً بسبب الزيت الموجود في بذوره، ما قد يزيد من خطر تليف الأعضاء.


التجشؤ
قد يؤدي تناول الكمون بكميات كبيرة إلى كثرة التجشؤ، حيث يسبب خروج الغازات من الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى رائحة نفس كريهة.


النعاس
من الآثار الجانبية الأخرى للإفراط في الكمون هو الشعور بالنعاس والغثيان، وذلك بفضل خصائصه المخدرة للجسم.


نقص سكر الدم
يؤدي الكمون إلى انخفاض مستوى سكر الدم بشكل كبير عند تناوله بكثرة، مما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية، حيث قد يؤدي نقص الجلوكوز أثناء الجراحة إلى مضاعفات صحية خطيرة.

 

الكونسلتو 

 
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