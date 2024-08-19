الاستمتاع سر نجاح علاج الاكتئاب بالموسيقى

ووجد الباحثون أن فعالية العلاج بالموسيقى في علاج الاكتئاب الشديد ارتبطت بالاستمتاع الذاتي للأشخاص بالموسيقى.
وراقب فريق البحث من جامعة شنغهاي تأثير الموسيقى على منطقتين رئيسيتين في الدماغ: النواة السريريّة للخطّ النهائي (BNST) والنواة المتكئة (NAc)، من خلال تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي.
ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد البحث أن القشرة السمعية في الدماغ تأخذ الموسيقى ثم تنشط دوائر المكافأة في الدماغ لإنشاء استجابة عاطفية.
وتوصلت النتائج إلى أهمية تصميم اختيارات الموسيقى وفق التفضيلات الفردية للمرضى لتحقيق أكبر انخفاض في أعراض الاكتئاب.
وتوضح الدراسة "أهمية وجود ارتباط عاطفي قوي بين المريض والموسيقى المستخدمة في العلاج.
وتشير إلى أن الاستمتاع بالموسيقى هو العامل الرئيسي في فعالية علاجات الموسيقى لعلاج أعراض الاكتئاب".
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