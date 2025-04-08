الجوارب والنوم: هل يساهم ارتداؤها في تحسين نومك أم الأفضل خلعها؟

و قالت دريروب لـCNN: "تدفئة قدميك بارتداء الجوارب عند النوم يساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية ويُسهم في نوم أسرع." وأضافت أن الجسم يبدأ في تبريد نفسه ليلاً من خلال توسيع الأوعية الدموية في الأطراف، خاصة اليدين والقدمين، مما يسهل عملية النوم. وأشارت دراسة عام 2018 إلى أن الأشخاص الذين يرتدون الجوارب ينامون أسرع بثماني دقائق ويستغرقون وقتًا أطول في النوم مقارنة بمن لا يرتدونها.
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