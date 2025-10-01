الأربعاء 2025-10-01 01:26 م
 

الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة

الأربعاء، 01-10-2025 01:16 م

الوكيل الإخباري-   كشفت مراجعة علمية شملت 148 دراسة ونشرتها Scientific American أن العلاقات الاجتماعية القوية تلعب دورًا محوريًا في تحسين الصحة العامة، متفوقة على فوائد ممارسة الرياضة أو حتى التخلص من السمنة.

ووفقًا للباحثين، فإن اللقاء المنتظم مع الأصدقاء يعادل في تأثيره الصحي الإقلاع عن تدخين 15 سيجارة يوميًا. وأكدت البروفيسورة جوليان هولت-لونستاد أن وجود شبكة دعم اجتماعي يقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية المرتبطة بالعزلة.


من جانبه، شدد الدكتور روبن دنبار من جامعة أكسفورد على أهمية جودة العلاقات، موصيًا باللقاء مع الأصدقاء المقربين مرتين أسبوعيًا على الأقل، مؤكدًا أن الأشخاص المرتبطين اجتماعيًا يعيشون أعمارًا أطول، ويتعافون أسرع، وتكون صحة أطفالهم أفضل.


الرسالة واضحة: الروابط الاجتماعية ليست ترفًا، بل وصفة علمية لصحة أفضل وحياة أطول.

 

لبنان 24

 
 
gnews

