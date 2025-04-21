العطش المستمر-متى يتحول من عرض طبيعي لمشكلة صحية؟

الوكيل الإخباري- العطش شعور طبيعي يُعبّر من خلاله الجسم عن حاجته للسوائل، لكن في بعض الحالات قد يتحول إلى علامة على مشكلات صحية خطيرة، خاصة إذا استمر رغم شرب كميات كافية من الماء.

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بحسب موقع WebMD، فإن الجفاف هو السبب الأكثر شيوعًا، لكنه قد يرتبط أيضًا بأمراض مثل:



داء السكري: إذ يؤدي تراكم السكر في الدم إلى فقدان السوائل عبر التبول المتكرر.

فقر الدم: خاصة عند انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

فرط كالسيوم الدم: الناتج عن اضطرابات الغدد أو بعض السرطانات.

جفاف الفم بسبب ضعف إفراز اللعاب نتيجة أدوية معينة أو التدخين أو العلاج الإشعاعي.



وتشمل الأعراض المصاحبة: كثرة التبول، التعب، الدوار، جفاف الجلد والفم، تغير المذاق، وآلام العظام في بعض الحالات.



وينصح الأطباء بمتابعة الشعور المستمر بالعطش، وطلب الاستشارة الطبية عند تكراره أو تزامنه مع أعراض أخرى، لتشخيص الحالة بشكل دقيق.