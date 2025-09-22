اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأطفال من تضخم اللحمية، وهي زوائد لحمية في الجزء الخلفي من الأنف، وقد تؤدي إلى صعوبة في التنفس، وانسداد الأنف أثناء النوم، وتكرار نزلات البرد، إضافة إلى أصوات تنفس مرتفعة ومزعجة.

اضافة اعلان



ويؤكد الدكتور أحمد سلامة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن اللحمية من الحالات التي تستوجب المتابعة الدقيقة، موضحًا أن إهمالها قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على صحة الطفل ونموه.



متى يجب استئصال اللحمية؟

يشير سلامة إلى أن قرار الجراحة يتم بعد إجراء فحوصات شاملة، مثل:

فحص الأنف والبلعوم الأنفي.

أشعة لتحديد حجم اللحمية وتأثيرها على التنفس.

تقييم شدة الأعراض.



ويُعتبر التدخل الجراحي هو الحل الوحيد في الحالات المتقدمة التي تؤثر على جودة حياة الطفل، كصعوبة النوم أو تكرار التهابات الجهاز التنفسي العلوي.



نصيحة للأهل

ينبغي على الأهل استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض مثل الشخير، انسداد الأنف، أو التنفس الفموي الدائم، لتفادي مضاعفات قد تؤثر على الذكاء والتركيز والنمو لدى الأطفال.