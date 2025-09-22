اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟

ويؤكد الدكتور أحمد سلامة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن اللحمية من الحالات التي تستوجب المتابعة الدقيقة، موضحًا أن إهمالها قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على صحة الطفل ونموه.
متى يجب استئصال اللحمية؟
يشير سلامة إلى أن قرار الجراحة يتم بعد إجراء فحوصات شاملة، مثل:
فحص الأنف والبلعوم الأنفي.
أشعة لتحديد حجم اللحمية وتأثيرها على التنفس.
تقييم شدة الأعراض.
ويُعتبر التدخل الجراحي هو الحل الوحيد في الحالات المتقدمة التي تؤثر على جودة حياة الطفل، كصعوبة النوم أو تكرار التهابات الجهاز التنفسي العلوي.
نصيحة للأهل
ينبغي على الأهل استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض مثل الشخير، انسداد الأنف، أو التنفس الفموي الدائم، لتفادي مضاعفات قد تؤثر على الذكاء والتركيز والنمو لدى الأطفال.
-
أخبار متعلقة
-
هل مخاط الأنف يمكن أن يؤثر على الرئة؟
-
9 علامات مفاجئة تدل على أنك لا تنام جيدا
-
لعق الكلاب لأقدامها في الشتاء.. عادة طبيعية أم مؤشر على مشكلة صحية؟
-
علامات خفية لأمراض الكلى
-
دواء جديد يبشّر بعلاج الخرف وتأخير الشيخوخة الدماغية
-
الألياف البلاستيكية الدقيقة وتأثيرها على قوة العظام
-
التين.. كنز غذائي لصحة الهضم والقلب والبشرة
-
فوائد ومخاطر تناول الحمضيات