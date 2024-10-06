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بشرى سارة لمرضى السكري

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري-  نجح الباحثان أندريا هيفينر وهيذر ماينارد في تطوير حقن الجلوكاجون الطارئة، المخصصة لعلاج نقص سكر الدم لدى مرضى السكري، وفقًا لموقع "Medical Express".

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والجلوكاجون عبارة عن هرمون ينتجه البنكرياس، مسؤول عن تحفيز الكبد على إطلاق الجلوكوز، لعلاج نقص سكر الدم، الذي عادةً ما يحدث لمرضى السكري أثناء النوم.

ووجد الباحثان أن حقن الجلوكاجون الطارئة تلعب دورًا كبيرًا في علاج انخفاض سكر الدم خلال فترة قصيرة، ولكن يعاب على الهرمون سرعة تحلله فور انتقاله للجسم.

وللتغلب على هذا العيب، تمكنا من تغليف الجلوكاجون بفقاعات نانوية تشبه الصابون، لا تطلق الهرمون في مجرى الدم، إلا عندما يكون مستوى السكر في الجسم أقل من 60 مليجرام / ديسيلتر.

وعندما تم اختبار حقن الجلوكاجون بعد التطوير، لاحظا أنها الفقاعات النانوية ظلت سليمة في أجسام فئران التجارب حتى انخفضت مستويات سكر الدم لديها.

وبحسب الباحثين، ساهمت حقن الجلوكاجون المتطورة في رفع سكر الدم لدى الفئران إلى أكثر من 100 مجم/ ديسيلتر في غضون 40 دقيقة.

ومع ذلك، لا تزال حقن الجلوكاجون المتطورة بحاجة لمزيد من الدراسة والبحث، لمعرفة ما إذا كانت ستحقق نفس النتائج على البشر أم لا.

 
gnews

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