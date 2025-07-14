الإثنين 2025-07-14 06:57 ص
 

100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهارفي أوروبا!

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 06:10 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر مقطع فيديو مثير على منصات التواصل الاجتماعي يظهر امرأة تسقط أثناء حملها حجرا كبيرا، مما تسبب في تحطم جسر زجاجي مزدحم بالسياح وانهياره بالكامل.

اضافة اعلان

 

لكن الحقيقة أن المشهد المروع هو عمل رقمي مصنع بالذكاء الاصطناعي! فأصل الفيديو يعود إلى حساب "ستيبان كوفيتش" (Stjepan Čović)، الذي يعرف نفسه كمبدع محتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد أرفق المنشور الأصلي على "إنستغرام"، الذي نشر في 10 يوليو 2025، تنويها واضحا يؤكد أن الفيديو "محاكاة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأغراض ترفيهية"، مع عبارة: "هذا الفيديو غير حقيقي".

رغم ذلك، تداول الآلاف المقطع دون التطرق إلى كونه مزيفا، وحقق 100 مليون مشاهدة في يوم واحد ما أثار تخوفا وفضولا حول مدى مصداقية مثل هذه المحتويات في ظل انتشار تقنيات التزييف العميق (Deepfake).

 

روسيا اليوم

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

وظائف مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

خبز

أخبار محلية دعوة لاجتماع الهيئة العامة لأصحاب المخابز في المملكة - تفاصيل

تعبيرية

منوعات 100 مليون مشاهدة في يوم واحد.. ما حقيقة فيديو الجسر المنهارفي أوروبا!

ارشيفية

عربي ودولي إقليم كردستان العراق يعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي

غزة

فلسطين قصف مدفعي وإطلاق نار غربي خان يونس

جامعة اليرموك

وظائف اعلان صادر عن جامعة اليرموك

غزة

فلسطين 95 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة