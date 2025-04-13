تحذير من الاستخدام الخاطئ لغسول الفم

الوكيل الإخباري- يُعد غسول الفم من المنتجات الأساسية في روتين العناية بصحة الفم والأسنان، إذ يساعد على تقليل رائحة الفم الكريهة، ومنع تسوس الأسنان وتكوّن طبقة البلاك، بحسب ما أشار إليه موقع Health. ورغم أنه آمن عند الاستخدام الصحيح، إلا أن ابتلاع كميات كبيرة منه قد يؤدي إلى تسمم وأعراض صحية خطيرة.



✅ فوائد غسول الفم:

مكافحة رائحة الفم الكريهة.

تقليل البلاك والتهاب اللثة.

المساهمة في الوقاية من تسوس الأسنان.

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⚠️ لماذا يُمنع بلع غسول الفم؟

رغم أن ابتلاع كمية صغيرة منه عن طريق الخطأ لا يُعد مقلقًا، إلا أن الغسول يحتوي على مكونات مثل:

الفلورايد

بيروكسيد الهيدروجين

الإيثانول (الكحول)

ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى:

اضطرابات في الجهاز الهضمي

تغيرات في توازن الجسم الحمضي (الحماض)

تسمم كحولي



❗ أعراض تناول كمية كبيرة من غسول الفم:

الغثيان والقيء

الإسهال والدوار

تباطؤ التنفس أو تسارع ضربات القلب

الصداع والتشوش أو فقدان الوعي

الغيبوبة (في الحالات الشديدة)



🚸 تحذير خاص بالأطفال:

يُنصح بعدم استخدام غسول الفم للأطفال دون سن 6 سنوات، لأن احتمالية ابتلاعه عالية. وقد يؤدي محتوى الكحول حتى بكميات صغيرة إلى:

انخفاض سكر الدم

نوبات

حالات وفاة نادرة



🆘 إسعافات أولية في حالة ابتلاع الغسول:

اشطف فمك جيدًا بالماء

لا تحاول التقيؤ

تجنب القيادة أو النشاطات الخطرة

توجّه فورًا إلى مركز السموم

احتفظ بعبوة الغسول لمعرفة مكوناته وتقدير الكمية التي تم ابتلاعها



📌 خلاصة:

غسول الفم مفيد، لكن يجب استخدامه بحذر واتباع التعليمات بدقة، خاصة مع الأطفال، لتجنّب مضاعفات خطيرة.