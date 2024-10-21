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تعاني من ضيق التنفس.. هذا المعدن منخفض في جسمك

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 08:40 ص
الوكيل الإخباري-   هناك عنصر غذائي بالجسم، إذا انخفضت مستوياته عن المعدل الطبيعي، سيواجه الإنسان صعوبة كبيرة في التنفس، حسبما ذكر الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.اضافة اعلان


وقال حتة إن العنصر الغذائي الذي يقصده هو "معدن الحديد"، موضحًا أن ضيق التنفس من العلامات التحذيرية التي تدل على نقصه بالجسم.

وأضاف استشاري الصحة العامة أن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وأوضح أن الجسم يضطر عندما تنخفض نسبة الحديد بالدم إلى العمل بجهدٍ كبير، لتعويض نقص الأكسجين، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التنفس.

وأكد استشاري الطب الوقائي أن ضيق التنفس المرتبط بنقص الحديد عادةً ما يحدث عند القيام بالأنشطة البدنية، حتى إن كان الجهد البدني بسيطًا.

وكشف أن ضيق التنفس يصبح عرضًا مؤكدًا لنقص الحديد بالجسم، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من بعض الأعراض، أبرزها:

- الإرهاق.

- الدوخة.

- شحوبة البشرة.

- الصداع.

- ضعف التركيز.

وشدد حتة على ضرورة الإسراع في علاج نقص الحديد، لأن استمرار انخفاضه بالجسم لا يسبب فقر الدم فقط، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بضعف عضلة القلب على المدى البعيد.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن علاج نقص الحديد يتمثل في:

- تناول أقراص الحديد تحت إشراف الطبيب.

- اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد، للاطلاع عليها، اضغط هنا.

- تناول المصادر الطبيعية لفيتامين سي، مثل الفواكه الحمضية، لتحسين قدرة الجسم على امتصاص معدن الحديد من الطعام.
 
gnews

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