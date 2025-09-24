"حل طبيعي" لمكافحة التعب يوفر للجسم أغلب احتياجاته من الفيتامينات

الوكيل الإخباري- استعرض خبير التغذية بليك ليفينغود، الشهير على تطبيق "تيك توك"، الفوائد الصحية لما وصفه بـ"الحل الطبيعي" لمكافحة التعب.



وقال الدكتور ليفينغود في فيديو حديث: "يحتوي الخيار على معظم الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميا".

وأوضح أن فيتامينات B1 وB2 وB3 الموجودة فيه لا تعمل فقط على تعزيز الطاقة، بل تدعم أيضا "عمليات حيوية كثيرة في الجسم".



وأضاف: "يحتوي الخيار أيضا على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، التي يعاني كثير من الناس من نقصها". وأشار إلى أن مشروبات الطاقة، رغم احتوائها على فيتامينات B والأملاح المعدنية، لا تضاهي فوائد الخيار الطبيعي. وقال: "الخيار غني بالألياف التي تساعد على إنقاص الوزن وتمنح شعورا بالشبع".



وحث ليفينغود على تناول الخيار عند الشعور بالتعب، محذرا من الاعتماد على مشروبات الطاقة والمشروبات المحتوية على الكافيين.



وعند سؤاله عن ما إذا كان الخيار ثمرة أم خضار، أوضح: "من الناحية النباتية، الخيار ثمرة، ومن الناحية الطبية يعتبر خضارا". وأضاف حول قشر الخيار: "نوصي بتناوله مع القشر، لكن يمكن تقشيره إذا رغبت، مع العلم أنه بعد التقشير قد يفقد جزءا من العناصر الغذائية".



وأشارت صحيفة "هيلث لاين" إلى أن الخيار غني بالعناصر الغذائية المفيدة، إضافة إلى مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد تساعد في الوقاية من بعض الأمراض وعلاجها. كما أن الخيار منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف القابلة للذوبا ن، ما يجعله مثاليا للحفاظ على رطوبة الجسم ودعم عملية إنقاص الوزن.

RT