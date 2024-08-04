خرافة شائعة عن مرض النقرس

الوكيل الإخباري - يعتقد الكثير من الأشخاص أن ارتفاع حمض البوليك بالدم والنقرس مرض واحد، وهذا ما نفاه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.



وقال موافي ، إن مرض النقرس يختلف عن ارتفاع مستويات حمض البوليك بالدم.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك بالدم ليس بالضرورة أن يكون جميعهم مصابين بالنقرس.



وأوضح أن حمض البوليك هو انتاج عملية التمثيل الغذائي للبروتينات، مشيرًا إلى أن الكلى مسؤولة عن طرده خارج الجسم عبر عملية التبول.



وأكد أن حمض البوليك يرتفع في الدم لسببين، هما:

- وجود مشكلة في الكلى تمنعها من تنقية الجسم منه.

- زيادة إنتاج حمض البوليك بالجسم.

واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن حمض البوليك يؤدي إلى الإصابة بالنقرس، إذا ارتفعت مستوياته في الدم بشكل أوّلي، أي بدون سبب.