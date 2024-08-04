 
الأحد 2024-08-04 04:06 م
 
 

خرافة شائعة عن مرض النقرس

النقرس
النقرس




 

الأحد، 04-08-2024 03:07 م

 الوكيل الإخباري -  يعتقد الكثير من الأشخاص أن ارتفاع حمض البوليك بالدم والنقرس مرض واحد، وهذا ما نفاه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.


وقال موافي ، إن مرض النقرس يختلف عن ارتفاع مستويات حمض البوليك بالدم.


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حمض البوليك بالدم ليس بالضرورة أن يكون جميعهم مصابين بالنقرس.


وأوضح أن حمض البوليك هو انتاج عملية التمثيل الغذائي للبروتينات، مشيرًا إلى أن الكلى مسؤولة عن طرده خارج الجسم عبر عملية التبول.


وأكد أن حمض البوليك يرتفع في الدم لسببين، هما:
- وجود مشكلة في الكلى تمنعها من تنقية الجسم منه.
- زيادة إنتاج حمض البوليك بالجسم.
واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن حمض البوليك يؤدي إلى الإصابة بالنقرس، إذا ارتفعت مستوياته في الدم بشكل أوّلي، أي بدون سبب.

 

الكونسلتو 

 

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال روسيا تسجل أدنى معدل للبطالة بين الاقتصادات الـ20 الأكبر عالميا

اصالة وابنتها شام

فن ومشاهير أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 'يا وطني يا شامي'

كتائب القسام

فلسطين القسام تقصف غان يفنه وأسدود

الهدف من الورشة هو إطلاع الشركاء على محتوى التقرير الذي نفذه كادر المركز الوطني بالتواصل مع الشركاء

أخبار محلية "مكافحة الأوبئة" يعقد ورشة توافقية حول مسح ومراجعة وثائق الأمراض غير السارية

راغب علامة

فن ومشاهير بعد الغناء.. هل يخوض راغب علامة تجربة التمثيل؟

غزة

فلسطين الصحة الفلسطينية: غزة على شفا كارثة وبائية

مهرجان جرش

فن ومشاهير ملتقى" ظلال للثقافة والفنون" يختتم فعاليته الثقافية في مهرجان جرش

مهرجان جرش

فن ومشاهير المحامي وليد الحياصات يكتب عن مهرجان جرش :وانتهى موسم "الوعد" بنجاح





 


 



الأكثر مشاهدة