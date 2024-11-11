شوربة العدس للأطفال.. ممنوعة في هذه الحالات

الوكيل الإخباري- تعتبر شوربة العدس من الأطعمة الشتوية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، فضلًا عن قدرتها على تدفئة الجسم.

اضافة اعلان