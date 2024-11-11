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شوربة العدس للأطفال.. ممنوعة في هذه الحالات

شوربة العدس
شوربة العدس
الإثنين، 11-11-2024 12:06 ص

الوكيل الإخباري-   تعتبر شوربة العدس من الأطعمة الشتوية المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة، فضلًا عن قدرتها على تدفئة الجسم.

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ورغم القيمة الغذائية العالية لشوربة العدس، يحظر على الأمهات تقديمها لأطفالهن في بعض الحالات.

الأطفال الممنوعون من تناول شوربة العدس

1- مرضى حساسية البقوليات
تشكل شوربة العدس خطرًا كبيرًا على الأطفال المصابين بحساسية البقوليات، لأن الجهاز المناعي يتعامل معها على أنها جسم غريب، مما يحفز على إنتاج المزيد من مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور مجموعة مزعجة من الأعراض.

2- مرضى أنيميا الفول
يجب على الأم إبعاد شوربة العدس عن متناول طفلها المصاب بأنيميا الفول، لأنه إذا تناولها، ستظهر عليه بعض الأعراض، التي قد تتطور إلى حد الوفاة.

3- مرضى الأنيميا
يحتوي العدس على مركبات، قد تعيق امتصاص الجسم لمعدن الحديد من الطعام، لذلك من الأفضل عدم السماح للأطفال المصابين بفقر الدم بتناولها.

4- مرضى القولون العصبي
تؤثر شوربة العدس سلبا على صحة الجهاز الهضمي عند الأطفال المصابين بالقولون العصبي، لأن المعدة تواجه صعوبة كبيرة في هضمها، مما يسبب الإمساك والغازات وتقلصات البطن.

 
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