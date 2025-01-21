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طبيبة تحذر: برودة الطقس قد تسبب مرضا جلديا مزعجا

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تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   تسبب برودة الطقس في فصل الشتاء مرضًا جلديًا مزعجًا ولكن قابلًا للعلاج، كما أفادت الدكتورة ناديجدا لوغينا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية.

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وأوضحت لوغينا أن المرض الذي تعنيه هو "حساسية البرد"، وهي حالة تظهر على شكل تورم واحمرار في المناطق المكشوفة بالجسم، ويصاحبها غالبًا حكة وحرقان. تحدث هذه الحساسية عندما تطلق الخلايا البدينة Mast Cells مادة الهيستامين استجابة لبرودة الطقس، مما يؤدي إلى تفاعل الجسم مع درجات الحرارة المنخفضة.


وأشارت الأخصائية إلى أن حساسية البرد يمكن تشخيصها بسهولة من خلال اختبار يسمى "دنكان"، الذي يحدد مدى تفاعل الجسم مع البرد عبر وضع كيس يحتوي على قطعة من الثلج على الجلد في منطقة الساعد لمدة 5 دقائق.


وفي ختام حديثها، ذكرت لوغينا أن علاج حساسية البرد يتم من خلال حقن الخلايا الليمفاوية تحت الجلد، والتي تساعد في تنظيم رد فعل الجسم عند التعرض للبرد، مما يعزز قدرة الجسم على التكيف مع درجات الحرارة المنخفضة.

 

الكونسلتو 

 

 
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