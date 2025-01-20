طبيبة تحذر من أدوية تؤثر سلبا على صحة الكلى

الوكيل الإخباري- حذرت الطبيبة الروسية أناستاسيا تشيزيكوفا، أخصائية تنظير الجهاز الهضمي، من بعض الأدوية التي قد تؤثر سلبًا على صحة الكلى، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي عقار، خاصةً تلك التي قد تشكل خطرًا كبيرًا على الكلى.

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وأوضحت تشيزيكوفا أن أبرز الأدوية التي قد تضر بالكلى هي مضادات الالتهابات غير الستيروئيدية ومثبطات تخليق البروستاغلاندين. وأكدت أن هذه الأدوية تصبح خطيرة إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح أو بجرعات كبيرة، حيث قد تعطل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الكلى عن طريق تقليل المواد المسئولة عن توسيع الأوعية الدموية المغذية لها.



وأضافت الطبيبة الروسية أن هناك أدوية أخرى تؤثر سلبًا على صحة الكلى، من أبرزها:

- الأمينوغليكوزيدات: وهي مضادات حيوية تعالج بعض أنواع العدوى البكتيرية.

الأدوية التي تحتوي على جزئيات الذهب.

- الهيدرالازين: يُستخدم لعلاج ضغط الدم وبعض حالات قصور القلب.

بعض أدوية فرط نشاط الغدة الدرقية.



كما أشارت إلى أن المسكنات، مدرات البول وبعض أدوية السكري يمكن أن تكون ضارة للكلى إذا تم تناولها بشكل مفرط.



وتوصي تشيزيكوفا بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي عقار، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشكلات صحية متعلقة بالكلى أو أولئك الذين يتناولون أدوية بانتظام.