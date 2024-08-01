طرق بسيطة تخلصك من الحزام الناري

الوكيل الإخباري- الحزام الناري من أكثر المشاكل الجلدية المزعجة التي تتسبب في المعاناة من بعض المضاعفات الصحية والأعراض المؤلمة، خاصة للأطفال، مما يتطلب العناية الدورية مع الطبيب المختص.



طرق تخفيف أعراض الحزام الناري

يوجد العديد من الطرق التي تساعد في تخفيف أعراض الحزام الناري بخلاف المسكنات والأدوية التي يصفها الطبيب المختص بما في ذلك:



1- الاستحمام

يساعد الاستحمام بشكل يومي في تقليل انتشار العدوى بالجسم، لذلك يجب الحرص على الاستحمام بالماء البارد يوميًا بهدف تهدئة الجلد، حيث تساعد برودة الماء في تهدئة الحكة وباقي الأعراض المزعجة.

ويفضل البقاء في الحمام البارد لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة والابتعاد تمامًا عن الماء الساخن، لأنه يؤدي إلى تفاقم المشكلة، إلى جانب ضرورة تجفيف الجسم جيدًا بعد الاستحمام.



2- كمادات الثلج

كمادات الثلج أكثر من مرة في اليوم تساعد في تخفيف الأعراض، حيث يفضل وضع الثلج في قطعة من القماش ثم وضعها على الطفح الجلدي والبثور، حيث تقلل الكمادات أيضًا من الشعور بالألم، ولكن يجب الحذر جيدًا من استخدام كيس الثلج بشكل مباشر على الجلد لأنه قد يتسبب في حساسية الجلد وتفاقم الألم.



3- نشا الذرة

يمكن صناعة عجينة من نشا الذرة والماء الفاتر ثم يتم وضعها على الطفح الجلدي والبثور، ويفضل تركها على الجلد لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقائق أكثر من مرة في اليوم ، للحصول على أفضل النتائج في وقت قصير.



4- تناول بعض الأطعمة

يجب أن يحرص الأشخاص على تناول الأطعمة التي تساعد في سرعة الشفاء أي الأطعمة الغنية بالفيتامينات أ، ب12، ج، هـ، مثل منتجات الألبان، اللحوم الحمراء، الخضروات الورقية، الحبوب الكاملة، الفواكه الصفراء والبرتقالية.