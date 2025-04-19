السبت 2025-04-19 09:29 ص
 

فئات ممنوعة من تناول كبدة الدجاج والقوانص

برؤ
تعبيرية
 
السبت، 19-04-2025 09:23 ص

الوكيل الإخباري-  رغم المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية لكبدة الدجاج والقوانص، حذرت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، من تناولها لبعض الفئات، نظرًا لاحتمال تسببها بمضاعفات صحية خطيرة في بعض الحالات.

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وفيما يلي أبرز الفئات الممنوعة من تناول الكبدة والقوانص:


النساء الحوامل
تحتوي الكبدة على نسب مرتفعة من فيتامين "أ" الحيواني، والذي قد يُسبب تشوهات للجنين، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل.


مرضى النقرس
غنية بالبيورينات، مما يرفع من مستوى حمض اليوريك في الدم ويزيد من احتمالية نوبات النقرس.


مرضى الكوليسترول وأمراض القلب
تحتوي على كميات عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة، مما قد يزيد خطر الإصابة بانسداد الشرايين.


الأطفال الرضع (أقل من عام)
يصعب على الأطفال هضم الكبدة والقوانص، وقد تكون غير مناسبة بسبب محتواها من المعادن والفيتامينات.


مرضى الكبد أو الكلى
بسبب محتواها العالي من البروتينات، قد تُشكل عبئًا على الكبد أو الكلى الضعيفة.


وأوصت د. عسكر بتناول هذه الأطعمة باعتدال وتحت إشراف طبي في حالة وجود أمراض مزمنة أو حالات خاصة.

 

الكونسلتو 

 
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