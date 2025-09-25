فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

الوكيل الإخباري- أظهرت الدراسات أن مرض باركنسون، المعروف بأعراضه الحركية مثل الرعشة وبطء الحركة، قد يرتبط بفقدان حاسة الشم قبل ظهور الأعراض الأخرى بسنوات. يصيب المرض غالبية الأشخاص فوق سن الخمسين، ويُعاني نحو 95% من المرضى من ضعف أو فقدان الشم بدرجات مختلفة، مما يؤثر على التذوق والمزاج وجودة الحياة.

فقدان الشم لا يتحسن مع أدوية باركنسون التقليدية، ويصاحب المرض أعراض أخرى مثل مشاكل التوازن، آلام الأعصاب، صعوبات التبول، الإمساك، اضطرابات النوم، وغيرها. ويشير الخبراء إلى أن التعرف المبكر على هذه العلامات يمكن أن يساعد في التشخيص المبكر وتحسين حياة المرضى.

ارم نيوز