فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

فقدان الشم لا يتحسن مع أدوية باركنسون التقليدية، ويصاحب المرض أعراض أخرى مثل مشاكل التوازن، آلام الأعصاب، صعوبات التبول، الإمساك، اضطرابات النوم، وغيرها. ويشير الخبراء إلى أن التعرف المبكر على هذه العلامات يمكن أن يساعد في التشخيص المبكر وتحسين حياة المرضى.
