فوائد صحية مذهلة لتناول البرتقال يوميا

الوكيل الإخباري- يعد البرتقال من الفواكه الغنية بالعصارة والمنعشة، ويحتوي على فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة التي تفيد الصحة بشكل عام. إليك أبرز 10 فوائد صحية لتناول البرتقال:

- تحسين الحالة المزاجية

تناول برتقالة يوميًا يساعد على تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20% من خلال تحفيز نمو بكتيريا مفيدة في الأمعاء تؤثر على إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين.

- تعزيز المناعة

غني بفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى ونزلات البرد.

- تحسين صحة البشرة

مضادات الأكسدة وفيتامين C في البرتقال تعزز إنتاج الكولاجين وتحارب التجاعيد وحب الشباب.

- مفيد لصحة القلب

البوتاسيوم والألياف في البرتقال تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

- تحسين الهضم

الألياف الموجودة في البرتقال تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الانتفاخ.

- الترطيب

البرتقال يحتوي على 85% ماء، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب خاصة في الطقس الحار أو بعد التمرين.

- صحة العين

البرتقال الغني بفيتامين A وC يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين.

- تعزيز صحة الدماغ

حمض الفوليك ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة.

- تقليل التوتر والقلق

فيتامين C في البرتقال يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول مما يقلل من التوتر والقلق.

- طرد سموم الجسم

البرتقال يساعد في دعم وظائف الكبد وطرد السموم من الجسم بفضل محتواه العالي من الماء ومضادات الأكسدة.