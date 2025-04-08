الثلاثاء 2025-04-08 01:17 م
 

فوائد صحية مذهلة لتناول البرتقال يوميا

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري-   يعد البرتقال من الفواكه الغنية بالعصارة والمنعشة، ويحتوي على فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة التي تفيد الصحة بشكل عام. إليك أبرز 10 فوائد صحية لتناول البرتقال:

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- تحسين الحالة المزاجية
تناول برتقالة يوميًا يساعد على تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 20% من خلال تحفيز نمو بكتيريا مفيدة في الأمعاء تؤثر على إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين.
- تعزيز المناعة
غني بفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد في مكافحة العدوى ونزلات البرد.
- تحسين صحة البشرة
مضادات الأكسدة وفيتامين C في البرتقال تعزز إنتاج الكولاجين وتحارب التجاعيد وحب الشباب.
- مفيد لصحة القلب
البوتاسيوم والألياف في البرتقال تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.
- تحسين الهضم
الألياف الموجودة في البرتقال تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الانتفاخ.
- الترطيب
البرتقال يحتوي على 85% ماء، مما يساعد في الحفاظ على الترطيب خاصة في الطقس الحار أو بعد التمرين.
- صحة العين
البرتقال الغني بفيتامين A وC يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين.
- تعزيز صحة الدماغ
حمض الفوليك ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال تدعم صحة الدماغ وتحسن الذاكرة.
- تقليل التوتر والقلق
فيتامين C في البرتقال يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول مما يقلل من التوتر والقلق.
- طرد سموم الجسم
البرتقال يساعد في دعم وظائف الكبد وطرد السموم من الجسم بفضل محتواه العالي من الماء ومضادات الأكسدة.

 

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