كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة نُشرت في Journal of Psychosomatic Research أن اكتساب صفات شخصية إيجابية مثل النشاط، والتنظيم، والاجتهاد، والحيوية، يمكن أن يُقلل من خطر الوفاة المبكرة، ويُعزز الصحة العامة، بدرجة تفوق تأثير السمات الخمس الكبرى للشخصية التقليدية.

وشملت الدراسة أكثر من 22 ألف مشارك بالغ، واستمرت فترة المتابعة بين 6 و28 عاماً. وأوضح الباحث المشارك، رينيه موتوس، أن تحليل أوصاف الناس لأنفسهم كشف أن صفة "النشاط" كانت الأكثر ارتباطاً بطول العمر، حيث انخفض خطر الوفاة بنسبة 21% بين من وصفوا أنفسهم بهذه الصفة، حتى بعد احتساب العمر والحالة الصحية.



كما ارتبطت صفات مثل الحيوية، والدقة، والمسؤولية، والمساعدة بانخفاض معدلات الوفاة، في حين أن صفات سلبية مثل المزاجية، والقلق، والانفعال ارتبطت بارتفاع خطر الوفاة المبكرة.



وأشار الباحثون إلى أن هذه الصفات الإيجابية تعكس مرونة نفسية وسلوكيات اجتماعية صحية قد تساهم في تحسين نمط الحياة، مؤكدين أن النتائج قد تساعد الأطباء في تطوير أدوات جديدة للتنبؤ بالمخاطر الصحية، وتعزيز أساليب الوقاية والرعاية النفسية.