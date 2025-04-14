كيف تحافظ على صحة شبكية العين خلال فصل الصيف؟

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس واستخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة، أصبح من الضروري الاهتمام بصحة العين، خاصةً خلال أشهر الصيف. في هذا التقرير، يوضح Hindustan Times كيف يمكن حماية شبكية العين من الأضرار المحتملة.

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أمراض الشبكية الشائعة:

الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD): يؤثر على الرؤية المركزية ويحدث بشكل رئيسي لدى كبار السن.

اعتلال الشبكية السكري: يحدث نتيجة لتأثير السكري على الأوعية الدموية في الشبكية، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

نصائح لحماية العينين في الصيف:

الكشف المبكر: إجراء فحوصات دورية للعين يساعد في اكتشاف الأمراض مبكرًا ويحافظ على صحة العين.

تجنب أشعة الشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية: تساعد النظارات التي تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية في حماية العين من أضرار الشمس.

الراحة من الأجهزة الرقمية: اتبع قاعدة "20-20-20" لتقليل إجهاد العين أثناء استخدام الشاشات.

فحوصات دورية لمرضى السكري: الحفاظ على فحوصات دورية للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على صحة عينك وحمايتها من الأضرار المحتملة خلال أشهر الصيف الحارة.