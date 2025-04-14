الإثنين 2025-04-14 10:55 ص
 

كيف تحافظ على صحة شبكية العين خلال فصل الصيف؟

ا اا
تعبيرية
 
الإثنين، 14-04-2025 09:52 ص

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس واستخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة، أصبح من الضروري الاهتمام بصحة العين، خاصةً خلال أشهر الصيف. في هذا التقرير، يوضح Hindustan Times كيف يمكن حماية شبكية العين من الأضرار المحتملة.

اضافة اعلان


أمراض الشبكية الشائعة:
الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD): يؤثر على الرؤية المركزية ويحدث بشكل رئيسي لدى كبار السن.
اعتلال الشبكية السكري: يحدث نتيجة لتأثير السكري على الأوعية الدموية في الشبكية، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

 

نصائح لحماية العينين في الصيف:
الكشف المبكر: إجراء فحوصات دورية للعين يساعد في اكتشاف الأمراض مبكرًا ويحافظ على صحة العين.
تجنب أشعة الشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.
ارتداء القبعات والنظارات الشمسية: تساعد النظارات التي تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية في حماية العين من أضرار الشمس.
الراحة من الأجهزة الرقمية: اتبع قاعدة "20-20-20" لتقليل إجهاد العين أثناء استخدام الشاشات.
فحوصات دورية لمرضى السكري: الحفاظ على فحوصات دورية للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري.

 

 باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على صحة عينك وحمايتها من الأضرار المحتملة خلال أشهر الصيف الحارة.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

ح-0د

طب وصحة FDA تحدد شروطا جديدة.. متى يُعتبر الطعام المعلب صحيا ؟

إنارة الوحدات في طريق البحر الميت نهاية الأسبوع

خاص بالوكيل توزيع الكهرباء: إنارة طريق البحر الميت بشكل كامل نهاية الأسبوع

كحط

طب وصحة إزالة الشامة بين الأساطير والخرافات.. هل إزالتها تثير القلق؟

ل

خاص بالوكيل شاهد.. إصابة بحادث مروع في الزرقاء

هعم

منوعات دول تقدم حوافز مغرية للانتقال إليها: من منح سكنية إلى مساعدات مالية

ل

خاص بالوكيل التربية: إعلان أرقام الجلوس بداية أيار.. وامتحانات التوجيهي 2007 ورقيا

افاقف

منوعات النعامة "هدهد" تعود إلى منزلها في تركيا بعد معاناة من الوحدة

تعبيرية

خاص بالوكيل توزيع الكهرباء: 80% من عداداتنا أصبحت ذكية .. وخطط صيانة على مدار العام



 
 





الأكثر مشاهدة