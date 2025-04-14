كيف تحافظ على صحة شبكية العين خلال فصل الصيف؟

أمراض الشبكية الشائعة:
الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD): يؤثر على الرؤية المركزية ويحدث بشكل رئيسي لدى كبار السن.
اعتلال الشبكية السكري: يحدث نتيجة لتأثير السكري على الأوعية الدموية في الشبكية، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.
الكشف المبكر: إجراء فحوصات دورية للعين يساعد في اكتشاف الأمراض مبكرًا ويحافظ على صحة العين.
تجنب أشعة الشمس المباشرة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.
ارتداء القبعات والنظارات الشمسية: تساعد النظارات التي تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية في حماية العين من أضرار الشمس.
الراحة من الأجهزة الرقمية: اتبع قاعدة "20-20-20" لتقليل إجهاد العين أثناء استخدام الشاشات.
فحوصات دورية لمرضى السكري: الحفاظ على فحوصات دورية للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري.
-
أخبار متعلقة
-
إزالة الشامة بين الأساطير والخرافات.. هل إزالتها تثير القلق؟
-
أسباب الشعور بالنعاس أثناء النهار وكيفية معالجته
-
أضرار فيتامين سي الفوار: هل هو آمن للاستخدام اليومي؟
-
هل الفلفل الحار يعالج جرثومة المعدة؟ طبيب يجيب
-
قد يهدد صحتك - احذر تناول هذا الخضار يوميا
-
أنواع شاي طبيعية لعلاج انتفاخ البطن دون أدوية
-
ما هو أكثر نظام غذائي يطيل عمر المرأة؟ اليكم آخر الدراسات
-
وداعا للمسكنات.. حل فعّال وغير مألوف للتخلص من آلام الظهر