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لمحبي القهوة الصباحية.. احذر إضافة هذا المكون!

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   حذر أحد الأطباء من "خطأ فادح" قد نرتكبه عند شرب القهوة الصباحية يمكن أن يضر بصحتنا.اضافة اعلان


قال سوراب سيتي، طبيب الجهاز الهضمي من جامعة هارفارد: "القهوة جيدة للغاية للدماغ والأمعاء والكبد"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

ويوضح أن مادة البوليفينول الموجودة في القهوة يمكن أن تعزز البكتيريا الجيدة، وكذلك التركيز والذاكرة، ما قد يساعد في تأخير ظهور أعراض مرض ألزهايمر.

ولكنه يحذر قائلا: "إن إضافة السكر إلى القهوة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يزيد من الالتهاب، وهو أمر غير جيد".

وفيما يخص الارتجاع الحمضي، يقترح سيتي استهلاك القهوة التي تخضع لعمليات تحميص طويلة الأمد، لأنها تحتوي على كمية أقل من الكافيين وبالتالي تكون أخف على المعدة.

وينصح سيتي بإضافة حليب الشوفان حصرا إلى القهوة، خاصة بالنسبة لمحبي القهوة مع الحليب.
 
gnews

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