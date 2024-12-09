ماذا تعرف عن سرطان الأظافر؟

الوكيل الإخباري- قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن سرطان الأظافر هو شكل نادر من سرطان الجلد الأسود، عادة ما يؤثر على أظافر اليدين أكثر من أظافر القدمين، كما أنه من الصعب اكتشافه في مراحله المبكرة، حيث غالباً ما يتم الخلط بينه وبين مشاكل الأظافر الأخرى.



وأوضح المركز أن الأسباب المؤدية إلى سرطان الأظافر تكمن في العوامل الوراثية والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة، بالإضافة إلى بعض الطفرات، التي تجعل خلايا الظفر أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، مشيراً إلى أنه يعتبر أكثر شيوعاً لدى كبار السن والأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

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الأعراض

وتتمثل الأعراض الدالة على سرطان الأظافر في وجود خط داكن، عادة ما يكون ذا لون بني أو أسود، يمتد عمودياً تحت الظفر، وقد يتسع هذا الخط أو يبدو غير منتظم مع مرور الوقت. وفي حالات نادرة يمكن أن يكون أبيض اللون.

وتشمل الأعراض الأخرى أيضاً سماكة الظفر أو تشوهه أو حتى انفصال الظفر عن مرقد الظفر. في بعض الأحيان تكون هناك جروح صغيرة أو نزيف حول حافة الظفر.

ويظهر الألم عندما يكون سرطان الجلد في مرحلة متقدمة جدا بالفعل، فمع نمو الورم ينشأ ضغط مؤلم تحت الظفر.



سبل العلاج

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي.

وفي الحالات المتقدمة، قد يكون بتر أصابع اليدين أو أصابع القدم المصابة ضرورياً، لمنع انتشار سرطان الأظافر.