ماذا يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي يوميا؟.. استشاري يكشف مفاجأة

الوكيل الإخباري- الشاي من المشروبات المفضلة لدى كثير من الأشخاص، حيث يفرط البعض في تناوله، مشربين أكثر من 3 أكواب منه يومياً، وربما يجهلون المخاطر التي قد يسببها لهم. وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن الكمية الآمنة التي يمكن شربها يومياً.

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في هذا الشأن، قال الدكتور محمد الشربيني، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك أنواعاً مختلفة من الشاي، مثل شاي الزنجبيل، وشاي النعناع، وشاي الشمر، والشاي الأحمر، والشاي الأخضر، وغيرها من الأنواع التي تتمتع بخصائص فريدة يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي.



الشاي يساعد على تحسين الهضم

يساعد الشاي على تحسين الهضم، حيث إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يعزز الهضم وامتصاص النشا، وبالتالي تحسين عمليات الهضم في الجسم، وفقاً لما ذكره الدكتور الشربيني. كما أنه يساعد على تنظيم عمل بكتيريا الأمعاء ويوازن اختلالات البكتيريا التي قد تسببها السمنة أو تناول الأطعمة الغنية بالدهون، خصوصاً عند شرب الشاي الأحمر والشاي الصيني والشاي الأخضر.



مخاطر تناول كمية كبيرة من الشاي

يُعتبر الشاي بشكل عام آمناً عند استهلاكه باعتدال، ولا سيما لدى من لا يعانون من أمراض في الجهاز الهضمي. حيث إن استهلاك الشاي الأسود بشكل معتدل، حتى 3 أكواب يومياً، يُعد آمناً ولا يسبب آثاراً جانبية. ولكن الإفراط في تناوله بأكثر من 3 أكواب يومياً، أو شربه على معدة فارغة، قد يسبب العديد من الآثار الجانبية نتيجة احتواء الشاي على الكافيين. هذه الآثار تشمل التهابات المعدة، الغثيان، وآلام المعدة، بسبب تهيج أنسجة الجهاز الهضمي.