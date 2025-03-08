متى يصبح الإفطار ضرورة وليس خيارا لكبار السن خلال رمضان؟

الوكيل الإخباري- في شهر رمضان، يحرص الكثير من كبار السن على الصيام رغم التحديات الصحية التي قد تواجههم، إلا أن بعض الحالات تستدعي الإفطار حفاظًا على صحتهم.

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ويؤكد الأطباء أن الإفطار يصبح ضرورة وليس خيارًا لكبار السن في حالات معينة، مثل الإصابة بأمراض مزمنة كالقلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كان الصيام يسبب انخفاضًا حادًا في مستوى السكر أو ارتفاعًا في ضغط الدم.



كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، أو يخضعون لغسيل الكلى، ينصحون بعدم الصيام لتجنب المضاعفات الخطيرة.



ويحذر المختصون من أن الجفاف الناتج عن الصيام قد يشكل خطرًا على كبار السن، خاصة مع ضعف الإحساس بالعطش لديهم، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الكلى أو هبوط حاد في الدورة الدموية.



وتعد بعض الأدوية التي يحتاجها كبار السن بانتظام قد تتطلب تناولها في أوقات محددة، ما يجعل الصيام غير مناسب لهم.



وينصح الأطباء بضرورة استشارة الطبيب قبل الصيام، حيث يختلف تأثير الامتناع عن الطعام والشراب من شخص لآخر.



وفي حال شعر المسن بالإرهاق الشديد، الدوخة، تسارع ضربات القلب، أو اضطراب مستوى السكر، يجب عليه الإفطار فورًا تجنبًا لأي مضاعفات صحية.