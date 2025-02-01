نصائح مهمة لتجنب اكتئاب الشتاء

الوكيل الإخباري- مع فصل الشتاء، يتعرض البعض لما يُعرف بـ الكآبة الشتوية أو الاضطراب العاطفي الموسمي، وهي حالة نفسية قد تنتج عن قلة التعرض لأشعة الشمس أو البقاء في المنازل لفترات طويلة.

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ما هي الكآبة الشتوية؟

الكآبة الشتوية مرتبطة غالبًا بتقلبات الطقس وانخفاض الضوء الطبيعي في فصل الشتاء، مما يؤثر على إيقاع الجسم اليومي. وعلى الرغم من أن العلاج بالضوء قد يكون أحد الحلول، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن نتائجه قد لا تكون مضمونة. كما يُظهر البحث أن هذا الاضطراب ينتشر بشكل أكبر في بعض المناطق، مثل الساحل الشرقي للولايات المتحدة مقارنة بـ أيسلندا.



كيف تتغلب على كآبة الشتاء؟

النشاط البدني: يُفضل ممارسة الأنشطة الرياضية سواء داخلية أو خارجية، حيث يُساعد النشاط البدني على تحسين المزاج وزيادة مستويات الطاقة.

التعرض للضوء: حاول الاستفادة من أشعة الشمس الطبيعية قدر الإمكان، أو استخدم المصابيح المخصصة لعلاج الضوء لتحفيز الجسم على إفراز هرمونات السعادة.

تبني عقلية إيجابية: اعتبر الشتاء فترة للراحة والتجديد. تذكر أن هذا الوقت قد يكون فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالأنشطة التي قد لا تتاح لك في المواسم الأخرى.

عدم الإفراط في استخدام التواصل الاجتماعي: رغم أن الطقس البارد قد يدفعك للبقاء في المنزل، إلا أنه يجب تجنب العزلة الاجتماعية. تواصل مع الآخرين وابقَ نشطًا اجتماعيًا لتجنب الشعور بالوحدة.



من خلال تطبيق هذه الطرق الطبيعية، يمكنك تقليل تأثير الكآبة الشتوية وتحسين مزاجك خلال هذه الفترة من العام.

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