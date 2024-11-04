هذه الفئات معرضة لارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور يفجيني شلياختو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هناك مجموعة من الفئات تعتبر أكثر عرضة للإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم.

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