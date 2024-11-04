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هذه الفئات معرضة لارتفاع ضغط الدم

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 12:17 ص

الوكيل الإخباري-   أوضح الدكتور يفجيني شلياختو، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هناك مجموعة من الفئات تعتبر أكثر عرضة للإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "نوفوستي" الروسية، فإن الرجال فوق سن الـ 55 عاما والنساء فوق 65 عاما أكثر الفئات عرضة لارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأشار إلى أن من ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم هم الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو الأقارب يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم والكوليسترول والسكر وحمض البوليك، أو الذين يعانون من أيضًا من زيادة الوزن والسمنة أو اضطراب عملية التمثيل الغذائي.

ووفقًا له، تنقسم عوامل الخطر المرتبطة بارتفاع مستوى ضغط الدم، إلى عوامل متغيرة، مثل زيادة وزن الجسم، والتدخين، والخمول البدني، ومرض السكري، والإجهاد الانفعالي العاطفي، وعوامل غير قابلة للتغيير، مثل العمر والجنس والتاريخ العائلي للمرض.

ونصح الطبيب باتباع مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم، والتي تشمل تغيير نمط الحياة وممارسة رياضة المشي لأكثر من 10 آلاف خطوة يوميا، مع الحرص على النشاط البدني، إلى جانب الإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول الكحول تمامًا.

 
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