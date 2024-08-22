هل البطاطا أفضل من الخبز؟

وقالت ديانوفا: "البطاطا من الخضروات النشوية التي تحتوي على نسبة متوسطة من البروتين-2 غرام لكل 100 غرام وكربوهيدرات 16-17 غرام، كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم والحديد وفيتامين B1 والنياسين (حمض النيكوتينيك) الذي يؤثر في الجهاز العصبي".
أفضل من الخبز
ووفقا لإخصائية التغذية، يمكن اعتبار البطاطا بمثابة الخبز، حتى إنها في بعض الحالات أفضل من الخبز لأن 100 غرام من الخبز تحتوي على 40-60 غراما من الكربوهيدرات، فيما تحتوي 100 غرام من البطاطا على 16-17 غراما فقط. كما أن البطاطا مفيدة لمرضى السكري ولعمل الدماغ. وعلاوة على ذلك البطاطا أفضل من الأرز الأبيض، لأنها تحتوي على المنغنيسيوم والألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في الأمعاء.
وأشارت إلى أن: "البطاطا مفيدة جدا إذا كانت مسلوقة أو مشوية. أما البطاطا المقلية فإنها تسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم لأنها تحتوي على مواد غلوزة عديدة، ما يسرع عملية الشيخوخة".
ورغم أنها أكدت على عدم وجود ضرر من تناول البطاطا باعتدال، إلا انها لفتت إلى أنه يتعين على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى اتباع قواعد خاصة في تناولها.
-
أخبار متعلقة
-
أعراض تشير لإصابتك باضطراب ثنائي القطب- هل تعاني منها؟
-
كم تستمر مدة الإصابة بجدري القرود؟- طبيب يجيب
-
خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول المانجا
-
طريقة فعالة وواعدة لتخفيف آلام السرطان بسرعة
-
تحذير للأمهات.. سيجارة يوميا خطر على الطفل
-
ثلاثة أمراض غير متوقعة تسببها مكيفات الهواء
-
أفضل حمية غذائية بعد عمر 40 عاما
-
التهاب ملتحمة العين لدى الأطفال.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟