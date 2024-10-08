هل تحدث الإصابة بسرطان الثدي دون الشعور بوجود كتلة؟

الوكيل الإخباري- قد يكون العثور على كتلة، سواء أثناء الفحص الذاتي أو الفحص البدني السنوي، هو الطريقة التي تعتقد معظم النساء أنها تُستخدم لاكتشاف سرطان الثدي، لكن هذه ليست الطريقة الأساسية لاكتشاف المرض؟



هل وجود كتلة محسوسة في الثدي شرط للإصابة بالسرطان؟

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