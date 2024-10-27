هل يؤثر الموز على مستويات الكوليسترول؟

تأثير الموز على مرضى الكوليسترول
يتميز الموز بخلوه تمامًا من الكوليسترول واحتوائه على نسبة ضئيلة جدًا من الدهون، لذلك يصنفه خبراء التغذية ضمن الفواكه الآمنة على صحة القلب والأوعية الدموية.
ويوفر الموز حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته الفعالة على ضبط ضغط الدم والتحكم في مستويات الكوليسترول بالجسم.
ويستمد الموز قدرته على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية من محتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار بالدم.
والجدير بالذكر أن الألياف القابلة للذوبان في الماء لا يتم هضمها، لكنها تتحول إلى مادة هلامية لزجة عند ملامستها للسوائل الموجودة في الجهاز الهضمي.
وثبت أن المادة الهلامية التي تتحول إليها الألياف القابلة للذوبان في الماء يلتصق الكوليسترول الضار بها، ومن ثم تحمله خارج الجسم.
ويقلل الموز الأخضر من خطر الإصابة بأمراض القلب بصورة أفضل من الموز الأصفر، لاحتواء الأول على ألياف غذائية أكثر، فضلًا عن غناه بالنشا المقاوم، الذي يرتبط بانخفاض الكوليسترول وسكر الدم.
الكونسلتو
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