وداعا للمسكنات.. حل فعّال وغير مألوف للتخلص من آلام الظهر

وبحسب الدراسة التي أُجريت بمشاركة باحثين من جامعتي بنسلفانيا وويسكونسن ماديسون، شارك 770 شخصًا يعانون من آلام مزمنة في أسفل الظهر، استمرت لأكثر من 3 أشهر دون سبب عضوي محدد.
تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات خضعت لبرامج علاج جماعية لمدة 8 أسابيع، تضمنت:
- العلاج المعرفي السلوكي (CBT): يركز على تعديل أنماط التفكير والسلوك المرتبطة بالألم.
- العلاج القائم على اليقظة الذهنية (MBT): يعتمد على وعي الشخص باللحظة الحالية دون إصدار أحكام.
🔍 نتائج واعدة
الحالة النفسية
جودة النوم
القدرة على الحركة
تقليل الاعتماد على المسكنات، خاصة الأدوية الأفيونية
وتدعم هذه النتائج التوجه العلمي المتزايد نحو دور العقل في التعامل مع الألم الجسدي، وليس فقط في علاج الاضطرابات النفسية، إذ أثبتت دراسات سابقة أن تقنيات مثل التأمل والوعي الذهني والعلاج المعرفي تساهم أيضًا في التخفيف من اضطرابات القولون العصبي، القلق، وحتى الاكتئاب.
-
أخبار متعلقة
-
ما هو أكثر نظام غذائي يطيل عمر المرأة؟ اليكم آخر الدراسات
-
تحذير من الاستخدام الخاطئ لغسول الفم
-
هل تتعرق كثيرا؟ إليك بعض الأسباب
-
هذا ما يفعله "رفع الأثقال".. أمرٌ مهم جداً
-
هل يساعد الخرشوف في علاج الأنيميا؟.. أخصائية تغذية تجيب
-
كيف يؤثر نقص فيتامين د على صحة مفصل الركبة؟
-
فوائد تناول مشروب الزنجبيل في الصيف
-
اكتئاب الربيع.. تعرف على أسبابه وكيف تتجنبه