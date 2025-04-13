وداعا للمسكنات.. حل فعّال وغير مألوف للتخلص من آلام الظهر

الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من آلام الظهر المزمنة، والتي تؤثر سلبًا على الحركة والصحة النفسية وجودة الحياة. وبينما يلجأ الكثيرون إلى الأدوية أو العلاج الطبيعي، كشفت دراسة أمريكية حديثة عن فاعلية أساليب علاجية تعتمد على العقل في التخفيف من هذه الآلام.

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وبحسب الدراسة التي أُجريت بمشاركة باحثين من جامعتي بنسلفانيا وويسكونسن ماديسون، شارك 770 شخصًا يعانون من آلام مزمنة في أسفل الظهر، استمرت لأكثر من 3 أشهر دون سبب عضوي محدد.



تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات خضعت لبرامج علاج جماعية لمدة 8 أسابيع، تضمنت:

- العلاج المعرفي السلوكي (CBT): يركز على تعديل أنماط التفكير والسلوك المرتبطة بالألم.

- العلاج القائم على اليقظة الذهنية (MBT): يعتمد على وعي الشخص باللحظة الحالية دون إصدار أحكام.



🔍 نتائج واعدة

شدة الألم

الحالة النفسية

جودة النوم

القدرة على الحركة

تقليل الاعتماد على المسكنات، خاصة الأدوية الأفيونية

وأكد الباحثون أن كلا الأسلوبين العلاجيين أظهرا فاعلية طويلة الأمد، مشددين على أهمية دمجهما في الخطط العلاجية الموصى بها، وتوسيع نطاق التأمين الصحي ليشملهما.



وتدعم هذه النتائج التوجه العلمي المتزايد نحو دور العقل في التعامل مع الألم الجسدي، وليس فقط في علاج الاضطرابات النفسية، إذ أثبتت دراسات سابقة أن تقنيات مثل التأمل والوعي الذهني والعلاج المعرفي تساهم أيضًا في التخفيف من اضطرابات القولون العصبي، القلق، وحتى الاكتئاب.