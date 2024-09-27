4 أمراض شائعة تصيب أسنان الأطفال

الوكيل الإخباري- عادة ما تجهل الأمهات أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال في الفم والأسنان، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة وظهور الآثار السلبية المزعجة على الطفل.

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