4 أمراض شائعة تصيب أسنان الأطفال

1- تسوس الأسنان
أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال، حيث يحدث في سن مبكر، وغالبًا ما يحدث نتيجة تسوس الرضاعة وإهمال تنظيف الأسنان، وتلامس أسنان الطفل بشكل متكرر مع السكريات، إلى جانب عدم تنظيف أسنان الطفل بعد كل وجبة أو مشروب.
2- التهاب الفم
غالبًا ما يحدث الالتهاب نتيجة الحساسية الشديدة أو التهاب اللثة أو إهمال تنظيف الفم أو استخدام اللهايات غير النظيفة، وبالتالي ينصح بتنظيف فم الطفل جيدًا، خاصة في المراحل المبكرة من العمر، وتجنب وضع أشياء غير نظيفة في الفم.
3- فقدان الأسنان المبكر
عادة ما يحدث فقدان الأسنان المبكر نتيجة تسوس الأسنان أو الإصابة أو قلة مساحة الفم، وبالتالي ظهور الأسنان الجديدة بشكل مائل وينتج عنه المضغ الخاطيء، لذلك يفضل استشارة الطبيب المختص فورًا للحصول على العلاج المناسب.
4- الفراغات بين الأسنان
تظهر الفراغات نتيجة وجود عيوب يولد بها الطفل أو صغر حجم الأسنان أو ظهور الأسنان بشكل غير طبيعي أو كبر حجم الفك، وبالتالي يفضل استشارة الطبيب لتركيب تقويم طبي أو تنظيم شكل الأسنان بطريقة أخرى طبية.
-
أخبار متعلقة
-
تسجيل أول إصابة بمرض خطير في أمريكا
-
7 نصائح لتجنب سرعة ضربات القلب عند الاستيقاظ من النوم
-
لعلاج حصوات المرارة.. 6 مشروبات تناولها يوميًا
-
أضفها إلى طعامك.. 8 توابل لسد الشهية
-
لمرضى السكري.. 4 بدائل صحية للخبز
-
مع بداية الدراسة.. 4 أطعمة تعزز الطاقة والتركيز لدى طفلك
-
دوالي الساقين.. هل تشير إلى الإصابة بجلطة دموية؟
-
انتبه.. هذا ما يفعله النوم على البطن بصحتك!