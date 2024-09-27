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4 أمراض شائعة تصيب أسنان الأطفال

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-09-2024 12:57 م

الوكيل الإخباري-   عادة ما تجهل الأمهات أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال في الفم والأسنان، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة وظهور الآثار السلبية المزعجة على الطفل.

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أمراض الأسنان عند الأطفال
1- تسوس الأسنان
أكثر الأمراض انتشارًا بين الأطفال، حيث يحدث في سن مبكر، وغالبًا ما يحدث نتيجة تسوس الرضاعة وإهمال تنظيف الأسنان، وتلامس أسنان الطفل بشكل متكرر مع السكريات، إلى جانب عدم تنظيف أسنان الطفل بعد كل وجبة أو مشروب.

2- التهاب الفم
غالبًا ما يحدث الالتهاب نتيجة الحساسية الشديدة أو التهاب اللثة أو إهمال تنظيف الفم أو استخدام اللهايات غير النظيفة، وبالتالي ينصح بتنظيف فم الطفل جيدًا، خاصة في المراحل المبكرة من العمر، وتجنب وضع أشياء غير نظيفة في الفم.

3- فقدان الأسنان المبكر
عادة ما يحدث فقدان الأسنان المبكر نتيجة تسوس الأسنان أو الإصابة أو قلة مساحة الفم، وبالتالي ظهور الأسنان الجديدة بشكل مائل وينتج عنه المضغ الخاطيء، لذلك يفضل استشارة الطبيب المختص فورًا للحصول على العلاج المناسب.

4- الفراغات بين الأسنان
تظهر الفراغات نتيجة وجود عيوب يولد بها الطفل أو صغر حجم الأسنان أو ظهور الأسنان بشكل غير طبيعي أو كبر حجم الفك، وبالتالي يفضل استشارة الطبيب لتركيب تقويم طبي أو تنظيم شكل الأسنان بطريقة أخرى طبية.

 
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