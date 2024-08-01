7 طرق طبيعية لخفض مستويات الكرياتينين‎

الوكيل الإخباري - يُعد الكرياتينين ناتجًا ثانويًا لعملية التمثيل الغذائي، ويلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة للعضلات، ويتم التخلص من الكرياتينين عادةً عبر الكلى، وارتفاع مستوياته في الدم يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشاكل في وظائف الكلى.



طرق لخفض مستويات الكرياتينين

1- تقليل تناول البروتين الحيواني

الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، يمكن أن تزيد من مستويات الكرياتينين، حيث إن تناول البروتين النباتي، مثل العدس والفول، يمكن أن يكون بديلا أفضل.



2- زيادة تناول الأطعمة النباتية

الفواكه والخضروات غنية بالألياف وتساعد على تحسين وظائف الكلى، مثل الخيار، الكرفس، والتوت.



3- شرب كميات كافية من الماء

الترطيب الجيد يساعد الكلى في التخلص من الفضلات بما فيها الكرياتينين، ويُنصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا، إلا إذا كان هناك تعليمات طبية بتقليل السوائل.



4- ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين الدورة الدموية وتعزيز وظائف الكلى، ويُفضل ممارسة التمارين المعتدلة، مثل المشي أو اليوجا، وتجنب التمارين المكثفة التي يمكن أن تزيد من إنتاج الكرياتينين.



5- ممارسة اليوجا

تمارين التنفس واليوجا يمكنها أن تساعد في تقليل الإجهاد وتحسين وظائف الأعضاء المختلفة، بما في ذلك الكلى.



6- استخدام الأعشاب والمكملات الطبيعية

يمكنك تناول الشاي الأخضر الذي يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين وظائف الكلى وتقليل مستويات الكرياتينين.

7- النوم الجيد

الحصول على قسط كافٍ ومريح من النوم يساعد الجسم على العمل بكفاءة أكبر، بما في ذلك وظائف الكلى.