8 خدع تسويقية ترتدي قناع النصائح الصحية على منصات التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري- في الآونة الأخيرة، غزت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من "الترندات" الصحية التي تُروّج لوصفات بسيطة وسريعة المفعول لخسارة الوزن وتحسين الصحة، لكن كثيرًا منها يفتقر إلى الأسس العلمية، بل قد يسبب أضرارًا جسيمة. إليك أبرز هذه الاتجاهات التي يحذر منها الخبراء:



1. حمية كارنيفور

تعتمد على تناول اللحوم فقط دون خضروات أو فواكه. ورغم فعاليتها المؤقتة في تقليل الوزن، إلا أنها تفتقر للألياف والفيتامينات وتزيد من خطر أمراض القلب والكلى واضطرابات الهضم.



2. بذور الشيا لعلاج الإمساك

رغم غناها بالألياف، إلا أن تناولها دون شرب كمية كافية من الماء قد يفاقم الإمساك ويسبب مشاكل هضمية، خاصة لمن لم يعتد على الألياف بكثرة.



3. مشروب الكلوروفيل

يُروّج له كمقوٍ للمناعة ومحسّن للبشرة، لكنه قد يسبب اضطرابات هضمية وحساسية للضوء. ينصح بالحصول على الكلوروفيل من الخضروات الطبيعية بدلًا من المكملات.



4. القهوة بالليمون لإنقاص الوزن

لا دليل علمي يثبت فعاليتها، وقد تؤدي حموضتها الزائدة إلى مشاكل في المعدة والأسنان.



5. شحم البقر لترطيب البشرة

رغم احتوائه على عناصر مغذية، إلا أنه قد يسد المسام ويسبب التهابات جلدية، خاصة إذا لم يُحضّر بطريقة صحية.



6. الثوم في الأنف لتنظيف الجيوب الأنفية

ترند خطير قد يسبب تهيجًا، نزيفًا أو عدوى، بل وقد يتطلب تدخلاً طبيًا إذا علِق داخل الأنف.



7. تدريب الشعر بعدم غسله

الامتناع عن غسل الشعر لفترات طويلة قد يضر بفروة الرأس ويزيد من تساقطه، خاصة عند تراكم الزيوت والأوساخ.



✅ البديل الآمن

النتائج الصحية الحقيقية تأتي من اتباع عادات مدروسة:

نظام غذائي متوازن

نشاط بدني منتظم

شرب الماء بكميات كافية

نوم جيد

كلها خطوات فعالة وآمنة للحفاظ على صحة الجسم على المدى الطويل.