الأربعاء 2025-04-09 01:21 م
 

8 فوائد غير معروفة للشوفان: من معدن ثمين إلى تعزيز صحة البشرة

خحكك
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد الشوفان من الحبوب الكاملة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الأساسية. إليك بعض الفوائد غير المعروفة للشوفان:
كبح الشهية: يحتوي الشوفان على الألياف الغذائية التي تساعد في إبقاء المعدة ممتلئة لفترات طويلة، مما يساهم في كبح الشهية.
منجم للمعادن: يقدم الشوفان مجموعة من المعادن الهامة مثل الحديد، والمغنسيوم، والزنك التي تدعم الصحة العامة وتقوي المناعة.
ملين طبيعي: يساعد الشوفان في الوقاية من الإمساك بفضل أليافه القابلة للذوبان في الماء التي تعزز حركة الأمعاء وتقلل من الانتفاخ.
الوقاية من أمراض القلب: أظهرت الدراسات أن تناول الشوفان يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ضبط سكر الدم: الشوفان يتميز بانخفاض مؤشره الجلايسيمي، مما يساعد في تنظيم مستويات سكر الدم.
بناء العضلات: يحتوي الشوفان على البروتين النباتي والأحماض الأمينية الضرورية لبناء وتقوية العضلات.
تعزيز صحة البشرة: يساعد الشوفان في تهدئة البشرة المتهيجة وترطيبها بفضل مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات.
الحفاظ على طاقة الجسم: الشوفان يوفر طاقة مستدامة، مما يجعله مثاليًا لوجبة الإفطار ويعزز النشاط طوال اليوم.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

غعنت

فن ومشاهير زينة تشعل مواقع التواصل برسالة غامضة.. من تقصد؟

اى

فن ومشاهير أحمد السقا وأحمد فهمي يتعاونان في فيلم 'أحمد وأحمد' بعد 15 عاما من الوعد

الدفاع المدني

أخبار محلية تحذيرات هامة للمواطنين بشأن الحالة الجوية

غت

طب وصحة حمى الفأر: خطر على الكلى وكيفية الوقاية منها

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تسجل رقما قياسيا جديدا لتتجاوز 22 مليار دولار حتى نهاية آذار

تعبيرية

أسواق ومال بعد هجرة آلاف الأثرياء .. لندن تغادر قائمة أغنى خمس مدن في العالم

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: لن نتهاون مع هؤلاء في الداخل أو الخارج

غا

منوعات كيفية تحرير صوتك كصانع محتوى: خطوات لبناء حضور مؤثر



 
 





الأكثر مشاهدة