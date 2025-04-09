8 فوائد غير معروفة للشوفان: من معدن ثمين إلى تعزيز صحة البشرة

كبح الشهية: يحتوي الشوفان على الألياف الغذائية التي تساعد في إبقاء المعدة ممتلئة لفترات طويلة، مما يساهم في كبح الشهية.
منجم للمعادن: يقدم الشوفان مجموعة من المعادن الهامة مثل الحديد، والمغنسيوم، والزنك التي تدعم الصحة العامة وتقوي المناعة.
ملين طبيعي: يساعد الشوفان في الوقاية من الإمساك بفضل أليافه القابلة للذوبان في الماء التي تعزز حركة الأمعاء وتقلل من الانتفاخ.
الوقاية من أمراض القلب: أظهرت الدراسات أن تناول الشوفان يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ضبط سكر الدم: الشوفان يتميز بانخفاض مؤشره الجلايسيمي، مما يساعد في تنظيم مستويات سكر الدم.
بناء العضلات: يحتوي الشوفان على البروتين النباتي والأحماض الأمينية الضرورية لبناء وتقوية العضلات.
تعزيز صحة البشرة: يساعد الشوفان في تهدئة البشرة المتهيجة وترطيبها بفضل مضادات الأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات.
الحفاظ على طاقة الجسم: الشوفان يوفر طاقة مستدامة، مما يجعله مثاليًا لوجبة الإفطار ويعزز النشاط طوال اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
أحمد السقا وأحمد فهمي يتعاونان في فيلم 'أحمد وأحمد' بعد 15 عاما من الوعد
-
حمى الفأر: خطر على الكلى وكيفية الوقاية منها
-
مدرات بول طبيعية- 5 أعشاب لعلاج احتباس السوائل
-
فوائد الشاي الأخضر مع الليمون قبل النوم
-
مع تقلبات الطقس - عادات خاطئة تجنبها
-
غنية بالكرياتين- 5 أسماك تساعد على نمو العضلات
-
سحب رقائق بطاطا شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مكوّن خطير
-
خبير عالمي يوضح دور البدائل الخالية من الدخان في تقليل المخاطر الصحية