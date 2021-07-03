أجمل وأهم الاودية في العالم

الوكيل الإخباري - لاشك أن الطبيعة التي أنعم الله علينا بها تعد من أفضل وسائل الاسترخاء والراحة والسفر خصيصا الى تلك المناظر الطبيعية الخلابة التي تعطينا القدرة على الإبداع والتأمل في جمال الكون وروعته.

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الوادي عبارة عن حوض مائي أو منخفض طبيعي على سطح الأرض.

توجد الأودية بين الهضاب والسهول والجبال والأودية الجبلية ضيقة وعندما يفيض النهر تغمر مياه الوادي.

تمتاز أراضي الأودية بخصوبتها لذلك فهي صالحة للزراعة.

أجمل الوديان في العالم :



1-وادي النحاس

هو عبارة عن مجموعة من الوديان يبلغ ارتفاعه 2400 متر فوق مستوى سطح البحر.

يعتبر من أجمل وديان العالم فهو يضم مناظر طبيعية خلابة.



2-وادي كولكا

تم تكوينه من نهر كولكا في جبال الأنديز ويضم مناظر طبيعية مبهرة.

يعتبر وادي كولكا ثالث المناطق السياحية زيارة في البيرو يبلغ عمقه 4160 متر لذلك يعتبر من أعمق أودية العالم.



3-وادي الظباء

يقع في الجنوب الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية الأريزونا.

وتم تسميته بوادي الظباء لأن الغزلان والماشية كانت تجوب في كافة أرجائه.



4-وادي ساماريا

يبلغ طوله 16 متر في جنوب غرب كريت ومن الأنشطة الرياضية التي يمكن ممارستها في وادي ساماريا هو رياضة المشي وهو من أجمل الوديان في العالم حيث يقبل على زيارته أكثر من نصف مليون سائح سنويا.



5-وادي النمر

يقع في غرب الصين ويبلغ طوله 15 كيلو متر مربع وتحيط به الجبال من كلا الجانبين و ارتفاعه 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وهو أعمق وادي في العالم وهو عامل جذب رئيسي للسياح حيث يتميز بمياهه الجميلة وتتمتع المنطقة بمناظر طبيعية خلابة.



6-وادي السمك

يعتبر وادي السمك من أهم مناطق الجذب السياحي ويبلغ طوله 160 كيلومتر مربع وعرضه 27 كيلومترمربع وعمقه 550 متر تقريبا.



7-وادي جراند كانيون

يقع في شمال اريزونا وتم حفره على مدى ملايين من السنين على نهر كولورادو عمقه 1,6 كيلومتر و 446 كيلومترمربع ويعتبر أعمق وأطول وادي في العالم حجمه هائل ويتمتع بمناظر طبيعية مذهلة.



7-وادي جراند كانيون

يقع جنوب شرق فرنسا وهو من أجمل أودية أوروبا ويبلغ طوله 25 كيلومتر وارتفاعه 700 متر عن نهر فيردون.

يتميز بلونه اخضر زمردي مذهل وهي منطقة جذب سياحي لمحبي الرياضات المائية مثل التجديف-التزلج على الماء والإبحار.

8-وادى القمر

هو وادي صحراوي يقع في صحراء حسمى جنوب الأردن وهو منطقة جذب سياحية ويمتاز بوجود الجبال الشاهقة ويتميز بطبيعته الساحرة التي لم يصنعها الإنسان ولكن صنعتها الطبيعة ويفد إليها السياح من جميع أنحاء العالم صور بها فيلم لورانس العرب.



المصدر - سائح