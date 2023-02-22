أغراض لا يمكن الاستغناء عنها في رحلات السفر الطويلة

الوكيل الإخباري - الرحلات الطويلة على متن الطائرة ضمن الأمور التي قد تزعج البعض لطول المدة والوقت، لذا من الضروري توفير بعض الأشياء التي تكون هامة وضرورية طوال فترة الرحلة الطويلة، والتي يمكن ذكر بعضها في النقاط الآتية.



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وسادة سفر

هناك وسائد سفر متعددة المقاسات قابلة لتحويلها إلى وسادة أسطوانية إذا كان المسافر بحاجة إلى مزيد من الدعم.



قناع النوم

تُحدث أقنعة النوم فارقًا كبيرًا عندما يحتاج المسافر إلى حجب الأضواء العلوية وفتح النوافذ وشاشات الترفيه على متن الطائرة، يأتي قناع النوم المفضل مزودًا بمسافات بادئة للعين لحماية الرموش.



سدادات الأذن

بكاء الاطفال والركاب المشاغبون قد تكون هذه العوامل ضمن الأمور التي يجب الاهتمام بها لذا يمكن ارتداء سدادات الأذن، وبالتالي سيحصل المسافر على أفضل نوم ومنع الشعور بالانزعاج أثناء التواجد على متن الطائرة.



قارئ الكتاب الإلكتروني

يحتاج المسافر في الرحلات الطويلة على متن الطائرة الكثير من الوسائل الترفيهية لمزيد من التسلية طوال الرحلة، وقد يكون المسافر محبًا للقراءة لذا في هذا التوقيت من الضروري الحصول على كتاب ورقي أو جهاز قارئ للمساعدة في قراءة كافة المحتويات التي يريدها المسافر طوال الرحلة على متن الطائرة.



الأقنعة الطبية

الأقنعة هي واحدة من تلك الضروريات التي أصبحت منطقية للحماية من الجراثيم، لذا فمن الضروري للغاية أخذ كمية كافية من الأقنعة الطبية للاستعانة بها أثناء الرحلات الطويلة على متن الطائرة.



مطهر اليدين

تعد مطهرات اليد ضمن الضروريات الهامة التي يتم الاحتياج إليها طوال الرحلات الطويلة وخاصًة عند ملامسة الأسطح المختلفة طوال الرحلة في الطائرة، لذا فمن الممكن الاحتفاظ بزجاجة من المطهر في متناول اليد لاستخدامها في جميع الأوقات ومن الممكن حزمها مع بعض الإضافات في الأمتعة الشخصية بحقيبة السفر.



الأدوية الأساسية

من أهم الأشياء الأساسية عند السفر هو الاحتفاظ بالأدوية الأساسية في حقيبة اليد، وليس في الأمتعة إذا ضاعت هذه الأمتعة أثناء العبور، فسيتم الحصول على الأقل على أي أدوية مهمة أيضًا، إذا كان الشخص يسافر لفترة طويلة ويحتاج إلى أشهر من العلاج، فمن الضروري التأكد من الحصول على شهادة من الطبيب توضح كل عقار وسبب تناوله.

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