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الأربعاء، 21-09-2022 04:27 م

أماكن السياحة في هيوستن الأكثر زيارة

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الوكيل الإخباري - هيوستن هي واحدة من كبرى المدن من حيث السكان في ولاية تكساس وواحدة من المدن الأكثر زيارة في أمريكا.

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تأسست المدينة على ضفاف فرع نهر بوفالو في عام 1837 وسميت على اسم الجنرال سام هيوستن الرئيس الأول لتكساس، تمتعت المدينة بسنوات كثيرة من الازدهار بفضل صناعات السكك الحديدية وغيرها.

تقع العديد من أفضل مناطق الجذب السياحي في هيوستن على مسافة قريبة من وسط المدينة مثل العديد من المتاحف والحدائق وحوض الأحياء المائية، ومن هنا نأخذكم في جولة سريعة مع أجمل أماكن السياحة في هيوستن وأفضل الفنادق وتكاليف السياحة بها.

 

أماكن السياحة في هيوستن الأكثر زيارة

1. مركز هيوستن للفضاء
2. حديقة حيوان هيوستن

3. متحف العلوم الطبيعية
4. قرية التجار
5. أكواريوم هيوستن

 

العين الاخبارية 

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