الأهرامات ليست كل شيء.. أماكن ساحرة تستحق الزيارة في مصر

الوكيل الاخباري- ثمة صورة معينة تتبادر إلى الذهن عندما نفكر في مصر، وهي أنها تتضمن أشهر أهرامات في العالم.



لكن، على الرغم من كون الأهرامات مهيبة وساحرة، فإن مصر بلد ضارب في القدم ومليء بالتاريخ والآثار القديمة والعجائب الطبيعية ونابض بالحياة أيضاً.



من المتاحف والأسواق والواحات الصحراوية والمعابد إلى الهندسة المعمارية الحديثة، لدى مصر الكثير لملء أعين المسافرين بالدهشة، وهذه مجرد أمثلة قليلة:

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1. المتحف المصري

تأسس المتحف المصري عام 1902، وهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط. كما أنه ليس فقط موطنًا لأكثر من 170000 قطعة أثرية في أكثر من 100 غرفة عرض، لكنه أيضًا أحد أهم المعالم في القاهرة، وقد تم بناؤه برغبة صريحة في وقف سرقة وتصدير القطع الأثرية المصرية إلى دول أخرى، غالبًا إلى أوروبا.

2. سوق خان الخليلي

يعد سوق خان الخليلي من أروع الأماكن في مصر، وأشهر أسواق الشوارع في إفريقيا والشرق الأوسط.



في قلب القاهرة، وفي شوارع ضيقة محاطة بجدران ومبانٍ من العصور الوسطى تعود للعمارة المملوكية والإسلامية، يمتد البازار لأكثر من 900 كشك. ويمكن العثور فيه على الحرف اليدوية المحلية.

3. أبو سمبل

يتكون أبو سمبل من معبدين ضخمين، معبد رمسيس الثاني ومعبد نفرتاري، وبه تماثيل للفراعنة منحوتة في الصخر على ارتفاع 20 مترا.



تصطف التماثيل الضخمة والفسيفساء القديمة المحفوظة جيدًا على جدران الغرفة الداخلية في أحد أكثر المعالم الأثرية روعة في مصر. وقد تم بناؤها في الأصل في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وتم نقلها في الستينيات لمنع أن تغمرها المياه بسبب ارتفاع مد نهر النيل بعد بناء السد العالي في أسوان.

4. مكتبة الإسكندرية الجديدة

تم تطوير وبناء مكتبة الإسكندرية الجديدة احتفاءً بذكرى مكتبة الإسكندرية القديمة الشهيرة، التي كانت مركزًا علميًا وبحثيًا وتعليميًا للعالم القديم.



إن إنقاذ ذلك التاريخ الهائل، وإحضاره إلى هذا الزمان مثل جهدًا هائلاً. وفي عام 2002، تحقق ذلك، إذ تعد مكتبة الإسكندرية اليوم مكتبة ومركزًا ثقافيًا هائلًا يوحد التقاليد المصرية والعمارة القديمة والحديثة.



يمكن أن تستوعب مكتبة الإسكندرية الجديدة 500 شخص في غرفة القراءة الرئيسية بها، والمكتبات المتخصصة في الفنون والخرائط والنوادر. كما تضم مركزًا للمؤتمرات وصالات عرض وقبة سماوية.

5. معبد الأقصر ووادي الملوك

الأقصر، المعروفة في العالم القديم باسم طيبة Thebes، هي مدينة تحوي الكثير، كما هو متوقع من واحدة من أقدم المدن المأهولة في العالم.

6. معبد الكرنك

على بعد كيلومترين فقط من الأقصر، يوجد مجمع معبد الكرنك، وهو عبارة عن آثار مدينة من أنقاض المعابد القديمة، والأبراج التي تم بناؤها حوالي عام 2000 قبل الميلاد.

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